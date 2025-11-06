Tình trạng sức khỏe của nam sinh lớp 8 bị bạn dùng vật nhọn đâm rồi hất xuống hồ

Sáng 6/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung (Lào Cai), xác nhận vụ việc 2 học sinh của trường xảy ra mâu thuẫn tại khu vực Km5, phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai), trong đó một nam sinh bị bạn tấn công dẫn đến thương tích.

"Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, nhà trường phối hợp cùng lực lượng công an đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sáng nay, Ban giám hiệu nhà trường đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên sức khỏe của học sinh. Hiện tại, sức khỏe học sinh đã ổn định và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện tỉnh", bà Đặng Thu Hà nói.

Cũng theo vị hiệu trưởng, ngay từ ngày hôm qua, gia đình đã đưa nam sinh đẩy bạn xuống hồ ra công an phường trình báo vụ việc.

Chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của nam sinh, trao đổi với Dân Trí, anh T. (bố của nạn nhân), cho biết hai nam sinh học cùng một lớp và chơi thân với nhau. Trước khi sự việc xảy ra, con trai và bạn không có biểu hiện bất thường. "Lúc bạn lao vào ghì cổ, con trai tôi tưởng đang đùa. Cháu còn hỏi sao bạn ghì cổ mình mạnh thế?", bố của nạn nhân nói thêm.

Trước đó, trong lúc đi đón con trai thứ hai, anh nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, báo tin con trai đầu đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sản nhi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường.

"Nhận được tin báo, tôi chưa biết tình trạng sức khoẻ của cháu. Trên đường tới bệnh viện, hai vợ chồng rất lo lắng", anh T. nói.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi hất bạn xuống hồ nước ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm vợ chồng anh T. vào bệnh viện, áo trắng phía ngoài của cháu thấm máu đã được thay ra để cấp cứu, gia đình vẫn đang giữ chiếc áo này.

Theo anh T., hiện, con trai đã hồi tỉnh, nằm điều trị ở bệnh viện. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận sức khoẻ của nạn nhân ổn định.

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, anh T. cho cho biết, con trai anh bị bạn cùng lớp dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, để lại 4 vết thương ngoài da. "Gia đình tôi đang rất rối, vừa lo tập trung theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cháu vừa tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc", anh T. nói.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/11, cơ quan chức năng tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo có 2 nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, trong lúc cãi vã, một nam sinh đã tấn công bạn, sau đó bế và hất văng nạn nhân xuống hồ rồi bỏ đi. Vụ việc được camera an ninh tại khu vực ghi lại.

Theo đại diện của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, nam sinh đẩy bạn xuống hồ có biểu hiện tăng động. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã phối hợp cùng lực lượng công an đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Qua tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân được cho là hai học sinh có xích mích dẫn đến cãi nhau rồi xảy ra xô xát. Thông tin về việc nam sinh dùng hung khí tấn công bạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.