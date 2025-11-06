Nữ sinh bị nhóm bạn tát, đạp trong nhà vệ sinh trường học: 3 cuộc họp và lời xin lỗi

Liên quan đến vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở Trường THCS An Điền, TP HCM, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa ra mức kỷ luật đối với 6 học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh học lớp 8A9.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong lúc xếp hàng tại tiết học thể dục của lớp 8A9 vào chiều thứ 6, ngày 31-10, bị thầy dạy thể dục la và dọa sẽ nói với phụ huỵnh. Sau đó, nhóm học sinh đã hẹn nhau vào nhà vệ sinh của trường để "giải quyết". Trong số 6 học sinh tham gia đánh nữ sinh lớp 8A9, chỉ có 2 nữ sinh cùng lớp, còn lại là khác lớp, cùng khối.

Nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh chỉ vì do mâu thuẫn trong lúc xếp hàng giờ học thể dục

Sau khi nhận được thông tin, ngày 2-11, Ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ với 7 gia đình các em học sinh lên trường để tiến hành làm việc, xác định các em học sinh mâu thuẫn trong giờ học thể dục nên dẫn đến việc đánh nhau nêu trên. Ban giám hiệu đã phối hợp với các bên gia đình đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình nữ sinh bị đánh. Tất cả phụ huynh của những em học sinh tham gia đánh bạn chịu trách nhiệm bồi thường tiền thuốc và chi phí đi lại.

Tiếp đó, nhà trường đã tổ chức thêm hai cuộc họp vào ngày 3 và 5-11. Hiệu trưởng nhà trường cũng đã xin lỗi phụ huynh của nữ sinh bị đánh, nhận trách nhiệm của nhà trường, đồng thời cam kết với phụ huynh xử lý nghiêm và đúng các quy định đối với những em học sinh tham gia đánh hội đồng.

Theo đó, nhà trường sẽ xử lý các em vi phạm ở mức cao nhất theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời sẽ tư vấn, hỗ trợ các em sau vi phạm. Mức kỷ luật sẽ công khai trong tiết chào cờ đầu tuần để răn đe học sinh còn lại. Đồng thời nhắc nhở học sinh không được vô cảm, không bao che, cổ vũ hành vi bạo lực.

Giáo viên chủ nhiệm cho rà soát tất cả học sinh có liên quan tuỳ mức độ để xử lý theo thẩm quyền. Cho xóa, gỡ hết các clip đăng tải trên mạng xã hội và trong điện thoại.

Tuyên truyền chuyên đề về bạo lực học đường có lồng ghép nhắc nhở chung cho học sinh toàn trường.

Phân công bảo vệ, nhân viên trực vào giờ ra chơi ở các cầu thang, nhà vệ sinh để kịp thời phát hiên vụ việc để phòng ngừa...