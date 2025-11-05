NÓNG: Thêm 1 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, nam sinh lớp 8 hành hung bạn học, đẩy nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi!

Một vụ việc nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ vừa xảy ra tại phường Yên Bái (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), khi một nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung hành hung bạn học, sau đó đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Tối 5/11, lãnh đạo UBND phường Yên Bái xác nhận với phóng viên báo VietNamNet rằng khoảng 16h30 cùng ngày, công an phường nhận được tin báo về vụ xô xát giữa hai học sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung.

Trong lúc mâu thuẫn, một nam sinh đã có hành vi đẩy bạn mình qua lan can khiến nạn nhân rơi xuống hồ nước gần đó, rồi rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường cùng công an phường đã đến hiện trường, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Nam sinh lớp 8 sau khi hành hung đã đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ảnh: Vietnamnet

Ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai - cho biết với Vietnamnet, theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai bên cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc mất bình tĩnh, nam sinh được cho là có biểu hiện tăng động đã nhấc và đẩy bạn xuống hồ.

Về thông tin cho rằng nam sinh sử dụng hung khí tấn công nạn nhân, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra để làm rõ, ông Chung nói thêm.

(Tổng hợp)