Tình trạng Britney Spears sau khi chồng kém 13 tuổi ly hôn

Ngày 24/6, Page Six dẫn nguồn tin độc quyền cho biết Britney Spears dành nhiều thời gian cho một người đàn ông có tên là Paul Richard Soliz sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 14 tháng với Sam Asghari.

Theo người trong cuộc, người đàn ông 37 tuổi được thuê khoảng một năm trước để làm quản gia cho Britney. Công việc chủ yếu của Soliz là dọn nhà vệ sinh, lau sàn và nhặt rác. Sau thời gian tiếp xúc, nữ ca sĩ Oops! … I Did It Again hình thành mối quan hệ thân thiết với Soliz dù nam nhân viên đã nghỉ việc.

Britney Spears được cho là thân thiết với quản gia cũ sau khi chia tay chồng kém 13 tuổi.

Đáng nói người quen của Britney không ủng hộ mối quan hệ này. “Tôi cảm thấy lo lắng”, nguồn tin nói.

Nguồn tin giải thích Soliz được thuê mà không kiểm tra lý lịch, dẫn đến bỏ qua quá khứ phạm tội nhiều lần, bao gồm cả trọng tội.

Qua điều tra của Page Six , tháng 4/2014, Soliz bị kết án về tội gây rối hòa bình. Theo hồ sơ tòa án, anh ta cũng bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em nhưng không bị kết án do thỏa thuận thành công. Năm 2016, Soliz bị kết tội lái xe không có giấy phép.

Tháng 12/2022, khi đang làm việc cho Britney, Soliz bị kết án tàng trữ súng. Đây là trọng tội.

Các nguồn tin nhấn mạnh với Page Six Soliz đã bị sa thải nhưng “Công chúa nhạc pop” vẫn dành thời gian cho quản gia cũ và không cố gắng che giấu tình bạn giữa hai người.

Báo chí đã liên hệ với Soliz để xác minh thông tin nhưng người này không nghe máy. Trong khi đó, đại diện cho Britney Spears không đáp lại yêu cầu bình luận.

Kể từ khi rộ tin “đường ai nấy đi” với chồng sinh năm 1994, giọng ca Toxic nhiều lần bị bắt gặp đi chơi với một người đàn ông bí ẩn nơi công cộng, bao gồm đi mua gà lúc nửa đêm ngày 18/8 và vào quán cà phê ngày 23/8.

Hiện chưa thể xác nhận người đàn ông đi cùng Britney có phải là cựu quản gia Soliz hay không.

Trước đó, ngày 17/8, TMZ dẫn nguồn tin trong cuộc khẳng định Sam Asghari nói với bạn bè rằng nữ ca sĩ lừa dối tình cảm.

Theo nguồn tin, Sam tuyên bố Britney đã yêu cầu một nhân viên quay video cô khỏa thân, đồng thời tin rằng người vợ hơn 13 tuổi phát sinh quan hệ tình cảm với ít nhất một trong số các nhân viên nam làm việc tại nhà, được cho là quản gia.

Nguồn tin nói thêm Sam khẳng định có video quay cảnh Britney và nam nhân viên trong tình huống nhạy cảm.

Không thể đảm bảo tính xác thực của nguồn tin. Tuy nhiên, nguồn tin của Entertainment Tonight phủ nhận Britney ngoại tình.

Theo Page Six , Britney tự cô lập mình với bạn bè và gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này. Ngôi sao Womanizer được cho là chỉ tâm sự với luật sư, người quản lý và đôi khi là anh trai Bryan Spears. Có khả năng người đẹp 42 tuổi đang tìm kiếm sự đồng hành và hỗ trợ từ Soliz.

Britney có tiền sử để nhân vật mờ ám xâm nhập vào cuộc sống trong những thời điểm dễ bị tổn thương.

Sau khi chia tay Kevin Federline vào năm 2006, Britney gắn bó với quản lý cũ Sam Lufti và người này sau đó trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc đời cô.

Năm 2008, thẩm phán cấp cho Britney lệnh cấm Lufti đến gần do có cáo buộc anh ta đánh thuốc mê và lăng mạ biểu tượng nhạc pop. Năm 2019, thời hạn này được gia hạn thêm 5 năm vì gia đình Britney cáo buộc quản lý cũ gửi cho họ những tin nhắn quấy rối, đe dọa cũng như bôi nhọ họ trên mạng xã hội.

Lufti phủ nhận các cáo buộc.

Britney từng xem quản lý cũ Sam Lufti là người quan trọng trong đời.

Theo Page Six