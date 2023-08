Chồng cũ tố cáo Britney Spears có niềm đam mê với dao, để dao khắp nhà

Có vẻ như 13 tháng đời sống hôn nhân với Britney Spears là những ngày tháng không nhẹ nhàng đối với huấn luyện viên thể hình 29 tuổi Sam Asghari. Anh tuyên bố đã bị Britney Spears tấn công một cách thô bạo khi anh ta đang ngủ, khiến anh bị thâm một mắt.

Các nguồn tin nói với TMZ hôm thứ Năm (giờ địa phương) rằng Sam "thường xuyên phàn nàn" về việc Britney có hành vi bạo lực thể xác với anh trong suốt mối quan hệ kéo dài 7 năm của họ. Nguồn tin này nói rằng cặp đôi thường xuyên có những trận đánh nhau mà an ninh phải can thiệp. Tuy nhiên, đối với cuộc tấn công khi Sam đang ngủ thì không có an ninh xung quanh.

Theo lời kể, Britney đã lao vào đấm Sam khi anh đang ngủ. Sam được cho biết "không đánh trả, nhưng choáng váng khi bị vợ đánh". Vụ việc này được cho biết xảy ra vào đầu năm nay - vào khoảng thời gian Sam Asghari được phát hiện với một bên mắt thâm đen và vết cắn trên cánh tay.

Thời điểm đó, khi cánh săn ảnh hỏi Sam về vết bầm tím đáng chú ý, anh đã cố gắng làm ngơ và yêu cầu các tay săn ảnh không chụp ảnh mình.

(Ảnh: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID)

Các nguồn tin cũng nói với TMZ rằng Asghari "lo lắng" vì Britney có niềm đam mê với dao, rằng cô để dao khắp nhà - kể cả trong phòng ngủ của họ. Nguồn tin cho biết nữ ca sĩ "hoang tưởng rằng ai đó sẽ hại cô ấy và cô ấy cần những con dao để bảo vệ".

Hiện tại, cả đại diện của Sam cũng như Britney chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin bủa vây xung quanh cuộc chia tay không êm đẹp của cả hai.