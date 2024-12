Tình trạng bất ổn của Hwang Jung Eum sau khi bị đại gia ngành thép "cắm sừng"

Năm 2024 đối với Hwang Jung Eum là những chuỗi ngày bất ổn. Cô kết thúc cuộc nhân với đại gia ngành thép Lee Young Don trong ầm ĩ với màn đòi nợ, bóc phốt chồng ngoại tình chấn động showbiz. Mới đây, nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 đã xuất hiện trong show truyền hình Because I'm Solo và có những chia sẻ gây chú ý về tình trạng sức khỏe bất ổn của mình. Theo Hwang Jung Eum, gần đây, cô đã phải đi tư vấn tâm lý để điều trị chứng mất ngủ trầm trọng của mình. Nữ diễn viên chia sẻ cô gặp vấn đề liên quan đến giấc ngủ sau khi rạn nứt hôn nhân và phát hiện chồng đại gia "cắm sừng" mình.

"Khoảng tháng 11/2023, chất lượng giấc ngủ của tôi giảm sút nghiêm trọng. Tôi đã lần đầu tiên phải uống thuốc ngủ sau hơn 20 năm vào ngành giải trí. Tôi từng là 1 người ngủ rất ngon. Nhưng sau khi gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, giấc ngủ ngon đối với trở thành thứ xa xỉ. Tôi thường xuyên bị thức giấc vào giữa đêm. Tình trạng này xảy ra mỗi ngày khiến tôi phát điên, cơ thể suy kiệt, mệt mỏi và luôn cảm thấy choáng váng, gặp khó khăn trong việc tập trung", Hwang Jung Eum nói. May mắn cho Hwang Jung Eum, tình trạng mất ngủ của cô đã được cải thiện phần nào sau khi tiến hành trị liệu.

Hwang Jung Eum bị mất ngủ nghiêm trọng và phải đi điều trị tâm lý sau cuộc hôn nhân tan nát trong ồn ào với chồng đại gia

Hwang Jung Eum vụt sáng thành sau thành công của bộ phim quốc dân Gia Đình Là Số 1. Nữ diễn viên chia sẻ trước khi tham gia bộ phim, cô có cuộc sống vô cùng khó khăn, nợ nần ngập đầu. Trong tài khoản ngân hàng của Hwang Jung Eum lúc đó chỉ có vỏn vẹn 487 won (9 ngàn đồng), nhưng sau khi Gia Đình Là Số 1 đóng máy, số tiền trong tài khoản lúc này đã lên đến 1,2 tỷ won (22 tỷ đồng).

Có thể nói rằng đây là bộ phim giúp nữ diễn viên đổi đời, tài sản tăng lên hơn gấp 2 triệu lần. Thành công của Gia Đình Là Số 1 cũng giúp Hwang Jung Eum có được nhiều hợp đồng quảng cáo và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Nữ diễn viên sinh năm 1984 duy trì vị thế sao hạng A với loạt tác phẩm đình đám Secret, She Was Pretty, Endless Love, Kill Me Heal Me. Tuy nhiên, Hwang Jung Eum lại đang ở trong giai đoạn bất ổn khi liên tiếp vướng ồn ào ly hôn, hẹn hò rồi chia tay và cả kiện tụng.

"Phát súng" đầu tiên dẫn đến chuỗi ngày bất ổn của nữ diễn viên chính là ly hôn. Hwang Jung Eum và chồng Lee Young Don có cuộc sống hôn nhân đầy trắc trở suốt 8 năm, hết chia tay lại quay về và có với nhau 2 con trai. Đến tháng 2/2024, nữ diễn viên tuyên bố ly hôn và không ngần ngại bóc phốt chồng ngoại tình. Ngôi sao sinh năm 1984 còn đâm đơn kiện Lee Young Don để đòi lại hơn 900 triệu won (16,4 tỷ đồng) mà anh này đã vay cô trong thời gian hôn nhân.

Nữ diễn viên ly hôn chồng sau 8 năm kết hôn

Việc bị chồng phản bội đã khiến nữ diễn viên vô cùng cay cú và "cả giận mất khôn". Vào rạng sáng 4/4, Hwang Jung Eum khiến mạng xã hội bùng nổ khi công khai danh tính "tiểu tam" chen chân và phá vỡ cuộc hôn nhân của cô với đại gia Lee Young Don. Đó chính là Jo Ha Eun, sinh năm 1996 và là cựu thí sinh Miss Korea Seoul 2020. Tuy nhiên đây là 1 pha phốt nhầm khiến nữ diễn viên phải muối mặt xin lỗi. Hwang Jung Eum còn không chân thành chuộc lỗi, khiến Jo Ha Eun nổi giận kiện nữ diễn viên tội phỉ báng.

Hwang Jung Eum phốt nhầm "tiểu tam", bị công chúng chỉ trích dữ dội

Đến ngày 22/7, Hwang Jung Eum lại 1 lần nữa gây ồn ào với tin hẹn hò cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu kém 7 tuổi. Nguồn tin thân cận tiết lộ nam cầu thủ họ Kim đã liên tục động viên, an ủi mỹ nhân She Was Pretty, còn cùng cô đối mặt với những biến cố cuộc sống. Từ đó, 2 người dần trở nên thân thiết và bắt đầu tìm hiểu nhau. Kim Jong Kyu cao tới 2,07 m, đang chơi cho câu lạc bộ Wonju DB Promy và nhiều lần được gọi lên đội tuyển bóng rổ quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, mối tình Hwang Jung Eum và Kim Jong Kyu "chết yểu" chỉ sau 2 tuần công khai.

1 nguồn tin thân cận hé lộ nguyên nhân khiến Hwang Jung Eum - Kim Jong Kyu tan vỡ: "Cặp đôi cảm thấy rất áp lực khi bị công khai mối quan hệ trong giai đoạn vẫn còn đang tìm hiểu nhau. Vậy nên, họ quyết định không tiến xa hơn nữa và chỉ xem nhau là bạn bè tốt".

Hwang Jung Eum hẹn hò cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu kém 7 tuổi sau 5 tháng ly hôn. Tuy nhiên, cuộc tình này của nữ diễn viên cũng đứt gánh chỉ sau 2 tuần công khai

Nguồn: KoreaBoo