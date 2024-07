Hwang Jung Eum bị bắt gặp hẹn hò tình mới kém 7 tuổi chỉ sau 5 tháng ly hôn

Sáng 22/7, tờ Osen đưa tin nữ minh tinh Hwang Jung Eum hiện đang hẹn hò cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu kém 7 tuổi chỉ sau 5 tháng ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don. Theo nguồn tin, cặp đôi mới được bắt gặp hẹn hò công khai, không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho đối phương trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.

1 nhân vật thân cận tiết lộ Hwang Jung Eum và cầu thủ bóng rổ trở nên thân thiết vào thời điểm nữ diễn viên đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nam cầu thủ họ Kim đã liên tục động viên, an ủi mỹ nhân She Was Pretty, còn cùng cô đối mặt với những biến cố suốt thời gian qua. Rồi 2 người họ dần trở nên thân thiết và bắt đầu tìm hiểu nhau. Kim Jong Kyu cao tới 2m07, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Wonju DB Promy và nhiều lần được gọi lên đội tuyển bóng rổ quốc gia Hàn Quốc.

Hwang Jung Eum hiện đang hẹn hò cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu kém 7 tuổi

Ngay trong sáng 22/7, đại diện đã lên tiếng xác nhận thông tin Hwang Jung Eum đang hẹn hò tình mới: "Đúng là gần đây nữ diễn viên đã phải lòng cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu. Họ hiện đang tìm hiểu nhau 1 cách thận trọng".

Hwang Jung Eum thừa nhận đã tìm được tình mới sau 5 tháng ly dị chồng cũ

Hwang Jung Eum tuyên bố ly dị hồi tháng 2, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với đại gia Lee Young Don. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Khi tương tác với 1 khán giả trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1984 xác nhận chồng đại gia ngoại tình: "Chẳng lẽ tôi biết anh ta ngoại tình mà vẫn hẹn hò sao? Vì lúc trước không biết nên tôi mới yêu anh ta đấy". Nói cách khác, khi phát hiện Lee Young Don ngoại tình, cô đã cương quyết dứt tình với người đàn ông phản bội.

Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh Lee Young Don lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: "Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy". Nhiều khán giả nhận định nữ diễn viên tố chồng ngoại tình, được tiểu tam tặng quà qua tấm hình nói trên

Cuộc hôn nhân không êm đẹp của Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Tới sáng 4/4, Hwang Jung Eum bất ngờ công khai danh tính tiểu tam chen phá vỡ cuộc hôn nhân của cô với chồng cũ. Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum đăng tải hình ảnh của Jo Ha Eun (sinh năm 1996, là cựu thí sinh Miss Korea Seoul 2020) kèm với lời chỉ trích: "Cô là người phụ nữ xấu xí. Cô đi mà lấy chồng tôi Lee Young Don. Làm ơn để tôi ly dị anh ta xong rồi hẵng cùng nhau dắt díu đến Bangkok (Thái Lan) được không?".

Thế nhưng, cựu thí sinh Hoa hậu đã phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc làm tiểu tam và dọa kiện nữ diễn viên họ Hwang. Cuối cùng, Hwang Jung Eum phải "quay xe" đăng liên tiếp 2 bài xin lỗi Jo Ha Eun trên Instagram cá nhân, đồng thời thừa nhận đã nhận nhầm cựu thí sinh Miss Korea Seoul là nhân tình của ông xã.

Hwang Jung Eum bóc phốt nhầm Jo Ha Eun, phải lên tiếng xin lỗi cựu thí sinh Miss Korea Seoul

Nguồn: Allkpop