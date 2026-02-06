Mới đây trên trang cá nhân, cựu thành viên After School – Lee Joo Yeon đã đăng tải loạt khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa hoa tại Bali, Indonesia. Giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt và làn nước trong vắt, nữ thần tượng sinh năm 1987 xuất hiện đầy táo bạo trong những bộ bikini cắt xẻ tinh tế, khoe trọn vóc dáng mà bất cứ cô gái đôi mươi nào cũng phải khao khát.

Không cần đến những tạo dáng cầu kỳ, chỉ bằng những bước đi thong dong trên bãi cát hay những phút giây thư giãn bên hồ bơi, Lee Joo Yeon đã phô diễn trọn vẹn đôi chân "kiếm Nhật" trứ danh cùng tỷ lệ cơ thể đẹp khó tin. Đôi chân dài, thẳng tắp và cực kỳ thon gọn vốn là thương hiệu giúp cô nổi danh từ thời còn là một Ulzzang (hot girl) đời đầu. Dù đã chạm ngưỡng U40, người đẹp vẫn sở hữu vòng eo con kiến săn chắc, không một chút mỡ thừa cùng vòng 1 căng đầy, làn da trắng mịn màng như sương mai.

Lee Joo Yeon thả dáng gợi cảm với bikini trong kỳ nghỉ ở Bali, Indonesia. Clip: Instagram

Chứng kiến loạt ảnh này, cộng đồng mạng chỉ biết thốt lên: "Thời gian đã đi đâu mất rồi?". So với thời điểm còn hoạt động rầm rộ cùng After School hay lúc bị Dispatch "khui" ảnh hẹn hò với G-Dragon nhiều năm trước, nhan sắc của Lee Joo Yeon không hề có dấu hiệu xuống dốc, thậm chí còn trở nên mặn mà, cuốn hút và phóng khoáng hơn bội phần.

Nhiều người nhận định, thần thái "chảnh sả" và gu thời trang tinh tế chính là chìa khóa giúp cô luôn duy trì sức hút. Dù chỉ là những tấm hình chụp ngẫu hứng trong kỳ nghỉ, mỗi khung hình của Lee Joo Yeon đều mang đậm hơi thở của một tờ tạp chí thời trang cao cấp. Loạt ảnh bikini mới nhất của nàng mỹ nhân tại thiên đường nghỉ dưỡng Bali, Indonesia không chỉ làm tan chảy băng giá mùa đông mà còn khẳng định một đẳng cấp nhan sắc "bất tử" trước thời gian. "Cháy" cỡ này, bảo sao netizen vẫn cứ mãi nhắc tên cô trong danh sách những bóng hồng xuất sắc nhất từng đi ngang qua cuộc đời G-Dragon!

Lee Joo Yeon một lần nữa chứng minh rằng tuổi tác chỉ là những con số nếu người phụ nữ biết yêu thương và chăm sóc bản thân đúng cách. Cựu thành viên After School chăm chỉ tập yoga và pilates - 2 bộ môn vàng giúp cô duy trì độ dẻo dai và kéo dài đôi chân. Cô ưu tiên các thực phẩm tự nhiên và nói không với các loại đồ uống có đường để bảo vệ làn da khỏi lão hóa.

Lee Joo Yeon sinh năm 1987, từng là hot girl mạng đình đám trước khi gia nhập nhóm nhạc After School. Sau khi rời nhóm, cô lấn sân diễn xuất. Ngày 1/1/2018, Dispatch công bố hình ảnh bắt gặp G-Dragon và Lee Joo Yeon hẹn hò tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Cặp đôi được tiết lộ đã trải qua kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm với nhau. Trước đó, vào năm 2017, tin đồn hẹn hò của G-Dragon và cựu thành viên After School đã rộ lên sau khi đoạn video liên quan đến cả 2 bị rò rỉ. Không lâu sau đó, phía YG Entertainment phủ nhận thông tin G-Dragon hẹn hò với Lee Joo Yeon.

Trong những năm sau, thi thoảng họ lại lộ "hint" hẹn hò mà chẳng hề lên tiếng. Chỉ mới vào cuối tháng 4/2025, Lee Joo Yeon đã chia sẻ bức ảnh selfie chụp cùng 1 chú mèo trên ghế ngồi, thấy rõ những đồ nội thất trang trí ở phía sau. Dân tình ngay lập tức soi ra khung cảnh nơi Lee Joo Yeon rất giống với hình ảnh bên trong nhà của G-Dragon mà anh từng đăng tải trước đây, từ tác phẩm nghệ thuật đến đồ vật xung quanh.

Ngoài ra, chú mèo trong ảnh của Lee Joo Yeon bị phát hiện đeo chiếc vòng Chanel giống hệt với món phụ kiện G-Dragon từng sử dụng. Điều này làm dấy lên suy đoán chú mèo xuất hiện trong bức ảnh của nữ thần tượng đẹp nhất nhóm After School chính là thú cưng của "ông hoàng Kpop". Với loạt hint nói trên, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ G-Dragon và Lee Joo Yeon đã âm thầm nối lại tình xưa.

Việc G-Dragon nhanh chóng phủ nhận hẹn hò Sana (TWICE), Han So Hee và Á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun nhưng lại quyết giữ im lặng về Lee Joo Yeon cũng khiến dân tình bán tín bán nghi. Trang Daum thông kê kể từ năm 2017 đến nay, G-Dragon và Lee Joo Yeon đã bị nghi ngờ hẹn hò ít nhất 6 lần. Nhưng "ông hoàng Kpop" hoàn toàn im lặng, khiến nhiều netizen phải băn khoăn về "phản ứng có chọn lọc" của anh. Theo suy nghĩ của nhiều fan, tiêu chuẩn kép G-Dragon dành cho Lee Joo Yeon càng khiến họ thêm nghi vấn vào mối quan hệ của cặp đôi, hoàn toàn không có tác dụng dập tắt tin hẹn hò.

Cuối cùng đến ngày 6/6/2025, công ty quản lý mới quả G-Dragon - Galaxy Corporation - mới đưa ra tuyên bố: "Tin đồn hẹn hò đang diễn ra giữa G-Dragon và Lee Joo Yeon là không đúng sự thật". Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chưa hết nghi ngờ.

Nguồn: Koreaboo, Instagram