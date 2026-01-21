Hậu chia tay G-Dragon, mỹ nhân gợi cảm ráo riết tìm bạn trai mới?

Á hậu Hàn Quốc 2022 Kim Go Eun liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ kim chi trong 2 năm trở lại đây nhờ nghi vấn hẹn hò G-Dragon (BIGBANG). Tới nay, mỹ nhân họ Kim bất ngờ trở thành thí sinh của show hẹn hò ăn khách Địa Ngục Độc Thân mùa 5 mới lên sóng vào hôm 20/1.

Ngay trong tập đầu tiên, Kim Go Eun đã có phát ngôn đầy táo bạo về việc tìm kiếm người yêu trên show: "Tôi đã yêu đương liên tục và việc rơi vào tình trạng độc thân khiến tôi cảm thấy khá lạ lẫm. Tôi đến với Địa Ngục Độc Thân với hy vọng gặp được 1 người có thể ‘đốn gục’ trái tim tôi và lấp đầy khoảng trống trong tim mình".

Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Kim Go Eun đã chia tay G-Dragon và đang ráo riết tìm người yêu mới trên show hẹn hò.

Nghi vấn Á hậu Kim Go Eun chia tay thủ lĩnh BIGBANG và đang ráo riết tìm bạn trai mới trên show hẹn hò đã khiến công chúng nổi sóng mới đây. Ảnh: Naver

Màn xuất hiện của Kim Go Eun trên Địa Ngục Độc Thân đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả châu Á. Ảnh: Naver

Cũng trong tập đầu tiên của Địa Ngục Độc Thân, nàng Á hậu 10X còn có những phát biểu đầy tự tin về ngoại hình của bản thân: "Tôi yêu tất cả các đường nét trên khuôn mặt mình, từ đôi mắt, chiếc mũi cho đến đôi môi. Nhưng bộ phận tôi yêu thích nhất chính là chiếc mũi của mình".

Kim Go Eun sinh năm 2000, tốt nghiệp từ khoa Vận hành hàng không của trường Cao đẳng kỹ thuật Inha. Cô sở hữu chiều cao 1m71, nhan sắc xinh đẹp và từng giành được ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022. Người đẹp cũng được biết tới là con gái của cựu cầu thủ bóng đá quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun Soo.

Còn nhớ nghi vấn Kim Go Eun hẹn hò G-Dragon bùng lên mạnh mẽ sau khi cặp đôi tin đồn được phát hiện tới xem trận đấu bóng đá của đội PSG ở Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 7/2023. Chưa dừng lại ở đó, 2 người họ còn chia sẻ loạt ảnh từ những địa điểm giống nhau lên trang cá nhân.

Giữa bão tin đồn tình ái, đại diện của G-Dragon cho biết anh với Kim Go Eun là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, nhiều khán giả không mấy tin vào lời giải thích này và vẫn cho rằng thủ tĩnh BIGBANG thực sự từng có khoảng thời gian hẹn hò nàng Á hậu kém 12 tuổi.

G-Dragon và Kim Go Eun chụp ảnh với kiểu tạo dáng giống nhau tại cùng 1 địa điểm

Cả 2 cũng đăng ảnh hoàng hôn tại địa điểm giống hệt nhau

G-Dragon và Kim Go Eun cùng đến xem 1 trận bóng đá hồi tháng 7/2023