JTBC vừa tung loạt hình ảnh mới của Kim Min Ju trong bộ phim truyền hình Shining. Rất nhanh chóng, nó đã thu hút sự chú ý từ các fan hâm mộ. Đây được xem là một trong những phim lãng mạn - melodrama đáng mong chờ nhất năm 2026, đặc biệt khi nó chứng kiến màn kết hợp giữa bộ đôi cực phẩm nhan sắc Kim Min Ju và Park Jinyoung.

Kim Min Ju đảm nhận vai nữ chính Mo Eun Ah trong phim Shining sắp chiếu.

Trong những khung hình được công bố, Kim Min Ju gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như nàng thơ, toát lên vibe dịu dàng, ấm áp khiến người xem khó lòng rời mắt. Hai bức ảnh mang sắc thái hoàn toàn khác nhau: Một cô nàng Mo Eun Ah tuổi 19 với ánh mắt rung động, chỉ một khoảnh khắc nhìn vào điện thoại cũng đủ khiến trái tim xao xuyến. Trong khi đó, Mo Eun Ah của hiện tại lại trầm lắng, điềm tĩnh, cảm xúc như được cất giấu sau vẻ ngoài bình thản.

Trong Shining, Kim Min Ju vào vai Mo Eun Ah, một cô gái nhiệt thành, ấm áp và luôn sống hết mình với sự chân thành. Mo Eun Ah sở hữu tính cách tươi sáng, dù ở đâu cũng mang đến nguồn năng lượng tích cực. Cô cũng đồng thời là người tinh tế, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trước. Từ công việc đầu tiên trong ngành khách sạn, cô dần trở thành quản lý một nhà khách truyền thống tại Seoul, xây dựng nên không gian thân thuộc khiến bất kỳ ai ghé qua cũng muốn quay trở lại.

Một phần quan trọng giúp Mo Eun Ah có thể bình thản chuẩn bị cho tương lai chính là mối tình đầu với Yeon Tae Seo (Park Jinyoung). Trong kỳ nghỉ hè năm 19 tuổi, khi Eun Ah còn loay hoay, mơ hồ về con đường phía trước, Yeon Tae Seo bất ngờ xuất hiện và mang đến những thay đổi lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Một vài hình ảnh của Kim Min Ju trong teaser phim Shining.

Kể từ khi gặp anh, cô bắt đầu hình dung rõ ràng hơn về tương lai của mình: sẽ sống ở đâu, làm gì và ở bên ai. Với Eun Ah, Tae Seo giống như ngọn đèn dẫn lối, soi sáng con đường mà cô từng không nhìn thấy. Chính vì Tae Seo giữ vị trí đặc biệt ấy, khán giả càng thêm tò mò và mong chờ phản ứng của Mo Eun Ah khi hai người tái ngộ ở độ tuổi 30.

Nói thêm về Kim Min Ju, cô là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn đương đại. Là 1 idol lấn sân sang diễn xuất, nhưng Kim Min Ju có diễn xuất ổn và vibe rất hợp làm diễn viên. Cô từng gây ấn tượng với các vai phụ trong The Forbidden Marriage, Connection và Undercover High School. Với Shining, đây là dự án rất đặc biệt khi nó chứng kiến nữ diễn viên có vai diễn chính đầu tay trong 1 phim truyền hình.