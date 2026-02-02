Tình tin đồn của G-Dragon chiếm sóng show hẹn hò: Mặt xinh, body nét, bảo sao hot mọi mặt trận!

Khi Single's Inferno 5 (Địa Ngục Độc Thân 5) chính thức lên sóng Netflix, chương trình nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ không khí cạnh tranh gay cấn và dàn thí sinh toàn visual nổi bật. Trong đó, một trong những gương mắt mạnh nhất mùa 5 có lẽ phải gọi tên Kim Go Eun khi cô nổi lên như một nhân tố đặc biệt. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng soi ra mỹ nhân này đã tăng hơn 400.000 người theo dõi kể từ khi chương trình phát sóng.

Người đẹp Kim Go Eun hiện là cái tên vô cùng nổi tiếng. (Nguồn: koreandating)

Kim Go Eun (sinh năm 2000) sở hữu chiều cao 1m71, vóc dáng cân đối và gương mặt xinh đẹp, hài hoà. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hàn Quốc năm 2022. Bên cạnh đó, cô còn là con gái của cầu thủ bóng đá nổi tiếng Kim Hyun Soo.

Kim Go Eun (ngoài cùng bên phải) từng giành được danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hàn Quốc năm 2022. (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, cái tên Kim Go Eun thực sự được nhiều người biết tới khi vướng tin đồn hẹn hò với G-Dragon vào năm 2023. Còn nhớ nghi vấn Kim Go Eun hẹn hò G-Dragon bùng lên mạnh mẽ sau khi cặp đôi tin đồn được phát hiện tới xem trận đấu bóng đá của đội PSG ở Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 7/2023. Chưa dừng lại ở đó, 2 người họ còn chia sẻ loạt ảnh từ những địa điểm giống nhau lên trang cá nhân.

Giữa bão tin đồn tình ái, đại diện của G-Dragon cho biết anh với Kim Go Eun là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, nhiều khán giả không mấy tin vào lời giải thích này và vẫn cho rằng thủ tĩnh BIGBANG thực sự từng có khoảng thời gian hẹn hò nàng Á hậu kém 12 tuổi.

Các điểm tương đồng giữa những bức ảnh gần đây của G-Dragon và Kim Go Eun. (Nguồn: Weibo)

Do đó, Kim Go Eun nhanh chóng vươn lên thành nhân tố được quan tâm nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Giữa dàn thí sinh toàn những gương mặt nổi bật, cô không thuộc kiểu mỹ nhân khiến người xem "wow" ngay từ giây đầu tiên. Thay vào đó, Go Eun gây ấn tượng bằng vẻ ngoài được nhận xét sắc sảo và mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mang năng lượng dịu dàng, đáng yêu đến mức được ví von như Hello Kitty. Sự đối lập thú vị ấy giúp cô nhanh chóng tạo cảm giác gần gũi, hoàn toàn khác với hình ảnh của nhiều thí sinh nữ khác trong mùa này.



Một trong những yếu tố giúp Kim Go Eun ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả chính là gu thời trang linh hoạt và có cá tính rõ nét. Khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò, người đẹp không ngần ngại lựa chọn những thiết kế cut-out táo bạo, bảng màu đa dạng, khéo léo tôn lên vóc dáng nóng bỏng cùng đường cong cuốn hút. Phong cách ấy góp phần tạo nên hình ảnh một Kim Go Eun tự tin, chủ động và đầy sức hút trước ống kính.

Những outfit tôn trọn body cực cháy của Kim Go Eun. (Nguồn: TikTok)

Trái ngược với vẻ gợi cảm trên sóng truyền hình, ngoài đời thường Kim Go Eun lại ghi dấu ấn bằng phong cách tối giản, sang chảnh nhưng vẫn rất thời thượng. Cô ưu ái các outfit basic với gam màu trung tính như trắng, đen, xám, kết hợp blazer, áo phông, quần jeans hay sơ mi trắng,...

Kim Go Eun ghi điểm với những outfit basic tối giản. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh thời trang, layout makeup của Kim Go Eun cũng là yếu tố giúp cô ghi dấu ấn rõ nét. Người đẹp trung thành với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong veo, tập trung vào làn da căng bóng tự nhiên. Má hồng được tán mỏng, tạo hiệu ứng ửng hồng vừa đủ, kết hợp cùng son bóng tông nude hoặc hồng nhạt giúp tổng thể gương mặt thêm tươi tắn. Kim Go Eun gần như tiết chế tối đa các bước makeup cầu kỳ, ưu tiên đường nét mềm mại để tôn lên vẻ đẹp nguyên bản. Khi kết hợp với mái tóc ngắn cá tính, layout này không chỉ làm nổi bật khí chất hiện đại mà còn khiến nàng hậu trở nên cuốn hút theo cách rất riêng - nhẹ nhàng nhưng khó rời mắt.

