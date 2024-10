Tờ Express của Anh mới đây đã đăng tải bài viết chi tiết liên quan tới kết quả điều tra ban đầu xung quanh cái chết của Liam Payne.

Theo cơ quan điều tra, họ phát hiện ra 2 người phụ nữ bí ẩn đã ở cùng Liam Payne vài giờ trước khi cựu thành viên One Direction rơi xuống từ ban công khách sạn và tử vong ở Buenos Aires.

2 người này đã bị cảnh sát và công tố viên tìm thấy cũng như tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, danh tính của 2 người phụ nữ này vẫn đang được giữ bí mật.

Hiện tại, 2 người phụ nữ này đang được coi là "nhân chứng chủ chốt" nhưng có phần đáng ngờ thay vì nghi phạm trong cái chết của Liam Payne. Điều này được đưa ra trong bối cảnh hiện tại, người ta tin rằng đây là cái chết "không thể giải thích được".

Các công tố viên cho biết trong tuyên bố chính thức đầu tiên rằng họ đã thẩm vấn 5 nhân chứng, trong đó là 2 người phụ nữ bí ẩn và 3 người là nhân viên khách sạn. Trong kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Liam Payne bị 25 vết thương riêng biệt.

Trong tuyên bố dài, phía công tố viên cũng xác nhận họ đã lấy đi "một số chất" từ phòng của Liam Payne mà họ tin rằng sẽ chứng minh rằng anh ta đã sử dụng chúng trước khi rơi xuống từ ban công khách sạn tầng ba và tử vong. Hiện vẫn chưa rõ cảnh sát nghĩ ai có thể cung cấp chất này cho nam ca sĩ.

Hiện trường phòng khách sạn trước khi Liam Payne rơi xuống từ ban công và tử vong

Bên cạnh đó, trong tuyên bố về kết quả khám nghiệm tử thi, Liam Payne tử vong do đa chấn thương và xuất huyết bên trong, bên ngoài do ngã từ ban công khách sạn tầng 3. Văn phòng công tố chỉ ra rằng, theo thủ tục, các tình tiết của vụ án đang được điều tra như một 'cái chết đáng ngờ', mặc dù mọi thứ đều cho thấy rằng nam ca sĩ đã ở một mình khi vụ ngã xảy ra và đang trải qua một số cơn loạn thần do lạm dụng chất gây nghiện.

Các chuyên gia pháp y cũng cho biết, sau khi phân tích bàn tay của nạn nhân, không phát hiện thấy bất kỳ thương tích tự vệ nào. Tất cả các thương tích trên cơ thể đều nguy hiểm đến tính mạng và xảy ra cùng một lúc. Không phát hiện bất kỳ thương tích nào cho thấy có sự can thiệp của bên thứ ba.

Văn phòng công tố viên nói, từ tư thế của thi thể và những vết thương do ngã, người ta cho rằng, Liam Payne không có phản xạ tự vệ để bảo vệ bản thân và có thể đã ngã trong trạng thái bất tỉnh một phần hoặc hoàn toàn.

Tuy vậy, phía văn phòng công tố vẫn đang tiến hành tái hiện lại hiện trường vụ việc nhằm mục đích xác định khả năng liệu có sự liên quan của bên thứ ba hay không.