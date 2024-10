Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, qua đời sau khi ngã từ tầng 3 ban công khách sạn ở Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương). Thông tin này gây bàng hoàng cho cả showbiz lẫn người hâm mộ trên toàn thế giới.

Họ không tin vào những gì đã và đang xảy ra đối với Liam Payne. Sau khi nam ca sĩ qua đời, Kate Cassidy - bạn gái của Liam Payne - nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Cô là người đã ở bên cựu thành viên nhóm nhạc One Direction vào những ngày cuối đời. Thậm chí, trước khi ngã lầu tử vong, Liam Payne còn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, tận hưởng chuyến du lịch đến Argentina cùng Kate Cassidy. Do đó, công chúng không khỏi thắc mắc Kate Cassidy đã làm gì, ở đâu và cô có liên quan đến cái chết đột ngột của bạn trai hay không?

Theo tờ Page Six, Kate Cassidy thực tế không ở bên Liam Payne vào thời điểm vụ việc thương tâm của nam ca sĩ xảy ra. Cô đã 1 mình trở về quê nhà Florida, Mỹ vào ngày 14/10, tức 2 ngày trước khi Liam Payne qua đời. Trong vlog chia sẻ trên trang cá nhân, Katie Cassidy chia sẻ rằng cô và bạn trai nổi tiếng ban đầu chỉ dự định ở lại Argentina 5 ngày, nhưng lịch trình đã kéo dài hơn dự tính. Sau 2 tuần đến Argentina, Kate Cassidy nói rằng cô "rất muốn về nhà". Đáng chú ý, Kate Cassidy không chia sẻ lý do cô bỏ bạn trai ở Argentina 1 mình để bay về Mỹ trước. Ngoài ra, Kate Cassidy cũng không có bất kỳ động thái hay chia sẻ nào trước sự ra đi bất ngờ của bạn trai.

Cùng đến Argentina, nhưng Kate Cassidy lại bỏ Liam Payne ở lại 1 mình để trở về quê nhà trước

Cô đăng tải vlog hành trình từ Argentina về Mỹ của mình vào ngày thứ Hai (14/10)

Liam Payne và Kate Cassidy được phát hiện ở cùng nhau vào tháng 10/2022. 1 tháng sau, họ chính thức công khai tình cảm. Theo nguồn tin của tờ TMZ, cặp đôi đến Argentina vào ngày 30/9. Hai người có nhiều bài đăng trên MXH cho thấy họ đang trải qua 1 kỳ nghỉ vui vẻ. Sau khi Kate Cassidy rời Argentina, Liam nhận phòng tại khách sạn CasaSur Palermo. Ngày 16/10, nhân viên khách sạn đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được bế về phòng.

Đến chiều tối 16/10, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ việc thương tâm của Liam Payne vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nam diễn viên có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy.

Liam Payne tử vong tại chỗ vì bị vỡ hộp sọ và có nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau khi ngã từ ban công khách sạn

Hiện trường vụ án được che lại bằng lều đỏ để cảnh sát tiến hành điều tra

Trước khi mất ở tuổi 31, Liam Payne có cuộc đời sóng gió. Các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm thần nghiêm trọng vào những năm cuối đời. "Trước khi qua đời, Liam đã phải đấu tranh với những hành vi, ý định tiêu cực và tai hại trong 1 thời gian dài. Anh ấy đã cố gắng vượt qua, loại bỏ chúng khỏi cuộc sống của mình. Nhưng 'con quỷ ngự trị' bên trong anh ấy (ý chỉ vấn đề tâm lý - PV) tệ hơn rất nhiều so với những gì Liam biểu hiện bên ngoài", nguồn tin nói.

Liam cũng từng tiết lộ anh đã trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời do sử dụng ma túy và rượu. Thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn đang là thành viên của One Direction. "Trong thời kỳ đỉnh cao của One Direction, tôi đã tìm đến thuốc và rượu để đối phó với áp lực và từng có ý định tự tử", Liam Payne chia sẻ. Năm 2023, nam ca sĩ thông báo anh hoàn thành 100 ngày trong trung tâm cai nghiện ở Louisiana, đồng thời cảm ơn những người thân đã hỗ trợ anh trong quá trình tìm lại sự tỉnh táo.

Liam Payne vật lộn với việc nghiện rượu, ma túy và các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác trước khi qua đời

Nguồn: Page Six