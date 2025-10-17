3 người Singapore vừa bị trừng phạt vì cáo buộc dính líu đến Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia.

Trong số này, bà Chen Xiuling, còn được gọi là Karen, đã từ chức giám đốc tại nền tảng phát trực tiếp 17Live Group, dựa trên thông báo của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore hôm 16-10.

Ngoài ra, theo thông cáo hôm 14-10 của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, 17 thực thể đăng ký tại Singapore cũng bị trừng phạt vì liên quan đến vụ việc.

Theo kênh Channel NewsAsia, đây một phần trong chiến dịch trấn áp lớn nhất của Mỹ và Anh đối với các mạng lưới tội phạm mạng ở Đông Nam Á.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, đã xây dựng một đế chế tội phạm thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.

Prince Holding Group là một tập đoàn lớn ở Campuchia. Ảnh: CNA

Nhà chức trách Mỹ đã tịch thu số Bitcoin trị giá 15 tỉ USD liên quan đến vụ việc.

Ông Chen Zhi, CEO kiêm chủ tịch Prince Holding Group của Campuchia, đã bị buộc tội chỉ đạo hoạt động của tập đoàn trong các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng ép tại Campuchia.

Theo tờ Cambodianess, Campuchia đã cam kết hợp tác toàn diện, dựa trên luật pháp và có bằng chứng với Anh và Mỹ để giải quyết các vấn đề lừa đảo.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Chen Zhi không khác gì những doanh nhân khác đầu tư vào Campuchia và cần tuân thủ luật pháp và quy định, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ bật đèn xanh cho bất kỳ nhà đầu tư nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Ông nói: "Chúng tôi không thể dự đoán được hành động cụ thể của một số cá nhân. Nhưng chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các tiêu chí pháp lý hiện hành trước khi cho phép bất kỳ ai thực hiện một số hoạt động nhất định trong nước".

Ông Sokhak cho biết ông hy vọng những cáo buộc của Anh và Mỹ có đủ bằng chứng và dựa trên luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không bảo vệ những kẻ ngoài vòng pháp luật hoặc đứng sau những kẻ vi phạm pháp luật".

Tuy nhiên, người phát ngôn cho biết lời giải thích của ông không ngụ ý rằng ông cáo buộc Chen Zhi lừa đảo trực tuyến như cáo buộc của Mỹ và Anh, đồng thời khẳng định rằng Campuchia tuân thủ pháp luật khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào.