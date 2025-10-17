Fanpage aFamily

Trăn đất dài 3m lạc vào khu dân cư ở TP Đà Nẵng

B.Vân,
Một con trăn đất dài 3 m, nặng 15 kg bất ngờ bò vào khu dân cư ở Sơn Trà - TP Đà Nẵng.

Ngày 17-10, UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết Ban Chỉ huy Quân sự phường đã bàn giao một con trăn đất cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào chiều 16-10, người dân phát hiện một con trăn đất nặng khoảng 15 kg, dài gần 3 m, bò lạc vào khu dân cư Thành Vinh, số 48 Suối Đá 3.

Trăn dài 3m lạc vào khu dân cư ở Đà Nẵng gây xôn xao cộng đồng - Ảnh 1.

Người dân phát hiện con trăn đất bò vào khu dân cư Thành Vinh - phường Sơn Trà

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà cử lực lượng dân quân thường trực phối hợp với người dân tiếp cận hiện trường.

Trăn dài 3m lạc vào khu dân cư ở Đà Nẵng gây xôn xao cộng đồng - Ảnh 2.

Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà bàn giao trăn đất cho cơ quan kiểm lâm

Sau ít phút, lực lượng chức năng đã bắt giữ an toàn con trăn và đưa về trụ sở để chăm sóc, bảo quản tạm thời trước khi bàn giao cho cơ quan kiểm lâm xử lý theo quy định.

Theo Người lao động
