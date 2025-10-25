Đó chính là diện mạo hiện tại của Châu Bùi. Bạn gái rapper Bin Z mới đây gây chú ý khi tham gia một triển lãm tại TP.HCM.

Một Châu Bùi khác lạ quá không ta? Nguồn: heyyhuee.

Trong những hình ảnh, clip check-in vội vằng camera thường cùng người hâm mộ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy diện mạo mới của cô. Trông khác hoàn toàn khác, lạ... nhiều người nhìn không quen còn tưởng có chuyện gì xảy ra với Châu Bùi.

"Sao lạ vậy, này nhìn không quen lắm", "Không nghĩ bả chơi lớn vậy luôn á, nhìn khác quá", "Vẫn xinh nha mà hơi men hông", "Không nhận ra Châu Bùi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trong lần xuất hiện gần đây nhất cô nàng càng trông khác biệt hơn khi đảo ngôi tóc, đeo kính và trang phục trông khác lạ. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự bất ngờ cho màn "lột xác" chấn động này thì cũng không ít người tò mò về lý do phía sau. Họ cho rằng kiểu tóc này không phù hợp với Châu Bùi cho lắm. Tất nhiên, điều này còn tùy vào cảm nhận của từng người nhưng có 1 điều mà chẳng ai phủ nhận được: Châu Bùi chăm đổi kiểu tóc thật đấy!

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 10, trên nhóm chat với fans trên Instagram, Châu Bùi thông báo đã tẩy tóc bạch kim, sau 4 năm không tẩy tóc. Người yêu Bin Z cho hay rất hài lòng, yêu thích kiểu tóc mới này. Để phù hợp với mái tóc mới thì mỗi lần xuất hiện Châu Bùi cũng chọn cho mình những những outfit, makeup cá tính, cool ngầu...

Châu Bùi hào hứng check-in với kiểu tóc mới.

Thực tế, Châu Bùi đã nhiều lần biến hoá như thế. Từ mái tóc đen ngắn kiểu bob cá tính, tóc đỏ rực, tóc vàng sáng cho đến phong cách “clean girl”, “sporty chic” hay high fashion,... Cô luôn biến hóa không ngừng.

Châu Bùi không ít lần để tóc ngắn hoặc đội tóc giả để đổi phong cách cá tính hơn, vì sở thích hoặc phù hợp với sự kiện mà bản thân góp mặt.

Từ thời còn là hot girl lookbook đến khi trở thành fashionista được mời ra quốc tế, Châu Bùi luôn gắn liền với những lần “đổi vibe” rõ rệt. Chuyện bất ngờ xuất hiện với một kiểu tóc, một tông makeup, một phong cách thời trang khác nhau mới là điều không hiếm.

Nhiều fan cho rằng lần thay đổi này của Châu Bùi không phải để gây chú ý, mà đơn giản là một phần trong cách cô luôn thử nghiệm với hình ảnh của chính mình. Ở mỗi giai đoạn, cô đều chọn một phong cách khác, có lúc tối giản, khi lại cá tính, high fashion, nhưng điểm chung là luôn dám thử.

Có lẽ vì vậy mà mỗi lần xuất hiện, dân mạng vừa ngạc nhiên vừa tò mò: “Không biết lần này Châu Bùi lại chuẩn bị làm gì nữa đây?”.

Châu Bùi cũng luôn nỗ lực trong việc làm mới bản thân, chịu học hỏi và không ngại thử trước những lĩnh vực mới. Trong năm 2025 này, Châu Bùi cũng để lại nhiều ấn tượng khi tham gia Em Xinh Say Hi, ấn tượng với khả năng hát, rap, nhảy,...



Fashionista sinh năm 1997 này là gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu trong và ngoài nước. Trang QQ (Trung Quốc) từng ví Châu Bùi là “Song Hye Kyo phiên bản Việt”, trong khi China Times ca ngợi thần thái thời trang không thua kém fashionista Hàn - Trung. Không chỉ là fashion icon, Châu Bùi còn lọt Forbes 30 Under 30 châu Á và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế. Với phong cách biến hóa đa dạng, cô chứng minh sức hút mạnh mẽ của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên bản đồ thời trang châu Á.

Hiện tại, Châu Bùi sở hữu trang fanpage Facebook với hơn 2,3 triệu người theo dõi; và kênh TikTok cá nhân có hơn 2,1 triệu người theo dõi.