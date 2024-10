Tình mới suy sụp vì Liam Payne gọi gái mại dâm, tình cũ hơn 10 tuổi phát biểu 1 câu gây xót xa

Sự ra đi đột ngột của Liam Payne đã khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ khắp thế giới chấn động. Cựu thành viên One Direction rơi xuống từ tầng 3 khách sạn ở Argentina, hưởng dương 31 tuổi.

Đến nay, 2 mối tình đáng nhớ trong cuộc đời nam ca sĩ cũng đã lên tiếng. 1 người là bạn gái hiện tại của Liam Payne - Kate Cassidy. Người kia là Cheryl - tình cũ, mẹ của con trai Liam Payne.

Cheryl

Cheryl là mẹ của bé con trai Liam Payne - bé Bear Grey Payne. Chuyện tình cô - trò giữa Cheryl và Liam Payne từng gây bão 1 thời vì khoảng cách giữa cả 2 lên đến 10 tuổi. Dù đã hết tình cảm nhưng họ vẫn đồng hành để cùng nuôi dạy cậu con trai chung năm nay lên 7 tuổi.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ người Anh đăng ảnh Liam Payne cùng con trai và bài viết: "Khi tôi cố gắng vượt qua sự kiện chấn động và vượt qua nỗi đau của chính mình trong thời điểm đau đớn không thể diễn tả này, tôi muốn chân thành nhắc nhở mọi người rằng chúng ta đã mất đi 1 con người. Liam không chỉ là 1 ngôi sao nhạc pop và người nổi tiếng, anh ấy còn là 1 người con trai, 1 người em trai, 1 người chú, 1 người bạn thân thiết và là 1 người cha của cậu con trai 7 tuổi. 1 cậu bé giờ đây phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là không bao giờ được gặp lại cha mình nữa".

Cheryl mong rằng con trai cô sẽ không biết quá rõ chi tiết về cái chết bi thảm của cha mình: "Trước khi bạn để lại bình luận hoặc quay video, hãy tự hỏi liệu bạn có muốn con mình hoặc gia đình mình đọc chúng không. Hãy cho Liam chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại để anh ấy có thể an nghỉ".

Cheryl đăng ảnh Liam Payne bên con trai Bear

Chuyện tình cô - trò của cặp đôi này từng gây xôn xao dư luận

Kate Cassidy

Kate Cassidy bắt đầu hẹn hò với Liam Payne từ tháng 10/2022. Cô gái này cùng cựu thành viên One Direction đi du lịch Argentina. Nhưng cô đã trở về nhà ở Florida, Mỹ từ ngày 14/10, tức là 2 ngày trước khi bạn trai qua đời.

Trên trang cá nhân, influencer này bày tỏ: "Cảm ơn mọi người vì tất cả những lời tốt đẹp và tình yêu thương đã gửi đến tôi. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Như thể sự việc trong những ngày qua không có thật. Tôi mong rằng các bạn sẽ cho tôi không gian để giải quyết vấn đề này 1 cách riêng tư".

Sau đó, cô gọi Liam Payne là "thiên thần": "Liam, thiên thần của em. Anh là tất cả. Em muốn anh biết rằng em yêu anh trọn vẹn và vô điều kiện. Em sẽ tiếp tục yêu anh trong suốt quãng đời còn lại. Em yêu anh, Liam". Kate Cassidy kết thúc thông điệp bằng số 444, con số thiên thần được cho là tượng trưng cho tình yêu và sự ủng hộ.

Kate Cassidy là người cùng đi du lịch Argentina với Liam Payne

Tuy nhiên nguồn tin thân cận cho biết Kate Cassidy đã hoàn toàn suy sụp khi biết Liam Payne tiệc tùng với gái mại dâm chỉ vài giờ trước khi qua đời: "Kate chỉ vừa mới nghe về chuyện gái mại dâm. Cô ấy không biết gì về chuyện đó". Người bạn của Kate Cassidy trả lời The Post: "Đây rõ ràng là sự phản bội to lớn và gây tổn thương rất nhiều. Cô ấy không ngừng khóc và rất đau khổ. Kate có nhiều người ở bên hỗ trợ và an ủi, nhưng mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn. Cô ấy không ổn chút nào".

Kate Cassidy đau khổ vì Liam Payne tiệc tùng với gái mại dâm chỉ vài giờ trước khi qua đời

Trước khi Liam Payne qua đời, anh đã gây rối, đập vỡ máy tính ở sảnh khách sạn vào sáng 16/10 (giờ địa phương). Chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn đã hoảng loạn cầu cứu 999 (Dịch vụ ứng phó y tế khẩn cấp), yêu cầu giúp đỡ về 1 trường hợp khách hàng phê thuốc, không kiểm soát được hành vi và có thể tự làm hại bản thân. Đến 17h, cảnh sát tìm thấy thi thể của Liam Payne dưới sân khách sạn. Sau đó, trong căn phòng nam ca sĩ lưu trú, cơ quan chức năng tìm thấy 1 hộp xà phòng, diêm, tàn dư của nến, giấy bạc, bật lửa, nắp lon soda cháy xém và 1 chất bột lạ. Trong bồn tắm của phòng, người ta tìm thấy nhiều tàn tích của nến và giấy bạc, cùng với các vết cháy và vết bẩn đáng ngờ.

Ngày 19/10, cảnh sát Buenos Aires (Argentina) cho biết Liam Payne đã chịu ảnh hưởng bởi 1 loại thuốc gây ra các cơn loạn thần và ảo giác cực mạnh trước khi ngã lầu tử vong tại chỗ. Theo phía cảnh sát, loại thuốc cựu thành viên One Direction sử dụng là Cristal - đây là hợp chất nguy hiểm, khiến người dùng trải qua nhiều trạng thái cảm xúc lên xuống thất thường như có lúc rất hưng phấn, hung hăng nhưng cũng có lúc cực kỳ suy sụp. Do đó, cơ quan chức năng cho rằng ảnh hưởng của thuốc nhiều khả năng đã khiến Liam Payne bị ảo giác, và dẫn đến việc anh tự nhảy khỏi ban công khách sạn từ tầng 3.

Alberto Crescenti - Giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires cho biết Liam Payne đã rơi từ độ cao khoảng 14m xuống sân khách sạn. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ phát hiện nam ca sĩ có nhiều vết thương nghiêm trọng gây chảy máu trong và ngoài, bao gồm cả vỡ hộp sọ. Đáng chú ý, theo văn phòng công tố Argentina, Liam Payne có thể đã ngã khỏi ban công khách sạn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc hoàn toàn bất tỉnh, không có phản xạ tự vệ để bảo vệ bản thân.

Hiện trường bên trong phòng khách sạn của Liam

Thông tin Liam Payne qua đời khiến cả Hollywood bàng hoàng, người thân của nam diễn viên và người hâm mộ không khỏi sốc. Gia đình nam ca sĩ bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư để "vượt qua giai đoạn khủng khiếp này". Trước khi mất ở tuổi 31, Liam Payne có cuộc đời sóng gió. Các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm thần nghiêm trọng vào những năm cuối đời.

Đáng chú ý, 1 tuần trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, Liam Payne gặp cú sốc lớn về sự nghiệp khi anh bị hãng thu âm Universal Music chấm dứt hợp đồng. Liam Payne và bạn gái cũng được tiết lộ đã căng thẳng với nhau khi Kate Cassidy đòi về nước trước vào ngày 14/10, mặc cho nam ca sĩ nổi tiếng tha thiết cầu xin cô ở Argentina.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về cái chết của Liam Payne

Nguồn: Page Six