Liam Payne là ai?

Mới đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về vụ việc nam ca sĩ Liam Payne qua đời ở tuổi 31 do ngã từ ban công khách sạn ở Argentina. Theo báo cáo từ giới chức trách, cú ngã khiến nam ca sĩ gặp chấn thương nghiêm trọng và tử vong tại chỗ.

Liam Payne sinh năm 1993, là nam ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng người Anh, được biết đến là cựu thành viên - giọng ca chính của nhóm nhạc đình đám thế giới One Direction. Liam Payne gia nhập One Direction từ lúc mới 16 tuổi.

Năm 2010, One Direction thi The X Factor và trở thành hiện tượng trên toàn cầu. Sau đó, họ liên tiếp cho ra mắt những ca khúc, MV được đánh giá là hit lớn của làng nhạc thế giới như What Makes You Beautiful, One Thing, Drag Me Down, Steal My Girl…

Tuy nhiên, nhóm nhạc này đã tan rã vào năm 2016 và mỗi thành viên đều có con đường hoạt động solo.

Liam Payne

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào năm 2019, Liam Pay chia sẻ, anh đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng từ năm 20110 - 2015 vì không hề có cuộc sống cá nhân, gặp quá nhiều áp lực khi phải đi tìm kiếm danh tiếng.

Nhóm One Direction

Về đời tư, Liam Payne từng có mối tình đẹp nhưng kết buồn với Cheryl Cole. Cuộc tình giữa Cheryl Cole và cựu thành viên One Direction từng được xem là thiên cổ tích có thật. Liam Payne là một fan, đem lòng tương tư Cheryl Cole từ khi mới là một cậu niên thiếu.

Cheryl và Liam lần đầu gặp nhau tại cuộc thi The X Factor Anh năm 2008. Khi đó Cheryl đang là vợ của ngôi sao bóng đá Asley Cole.

7 năm sau, họ tái ngộ cũng tại The X Factor. Liam lúc này 21 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc đình đám One Direction. Còn Cheryl Cole đã kịp ly hôn hai lần cùng nhiều cuộc tình ồn ào chớp nhoáng. Thời điểm gặp lại Liam, Cheryl đang trong giai đoạn suy sụp vì cuộc hôn nhân lần hai với doanh nhân người Pháp Fernandez-Versini tan vỡ.

Đầu tháng 1/2016, Liam Payne ngầm công bố mối quan hệ bằng việc đăng tải hình xăm ba bông hồng trên cánh tay. Đây cũng là hình xăm trên vòng 3 của Cheryl Cole. Một tháng sau đó, cả hai công khai xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện giải trí. Instagram của Liam phủ ngập những hình ảnh ngọt ngào bên bạn gái hơn tuổi.

Sau khi tách khỏi One Direction, Liam Payne phát triển sự nghiệp solo khá thành công. Cuộc sống của nam ca sĩ còn viên mãn hơn khi Cheryl Cole đã sinh cho anh một cậu con trai đầu lòng vào tháng 2/2017.

Nhưng chỉ sau khi Cheryl sinh con không lâu, tin đồn hai người chia tay đã xuất hiện. Tháng 7/2018, cặp đôi chính thức công bố chia tay.