Lộ diện dàn mỹ nhân 9X kế nhiệm bộ 3 huyền thoại Song Hye Kyo - Kim Tae Hee - Jeon Ji Hyun

Màn ảnh Hàn Quốc đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ, khi những cái tên từng nổi đình đám một thời như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun dần vắng bóng trong các giải thưởng lớn thì những ngôi sao trẻ như Kim Go Eun, Moon Ga Young, Kim Ji Won đang dần chứng minh tài năng và khẳng định vị thế của mình. Đây là ba mỹ nhân lứa 9X được khán giả bình chọn trên trang The Qoo.

Nữ chính xuất sắc nhất Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2026 - Moon Ga Young

Tối 8/5, chứng kiến thời khắc vinh quang của Moon Ga Young khi cô bước lên sân khấu nhận giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất Baeksang 2026 với tác phẩm Once We Were Us.

Để giành được chiến thắng, Moon Ga Young đã vượt qua những cái tên "sừng sỏ" như Go Ah Sung (phim Pavane for a Dead Princess), Son Ye Jin (No Other Choice), Lee Hye Young (trong The Old Woman with the Knife/Đại Mẫu), và Han Ye Ri với phim One Spring Night. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng Moon Ga Young phần nào chứng minh được tài năng và nỗ lực trong diễn xuất của mình.

Moon Ga Young trở thành Ảnh hậu Baeksang 2026

Moon Ga Young (1996) vốn luôn bị định kiến vì quá đẹp nên khán giả cho rằng diễn xuất của cô bình thường. Tuy nhiên, nẹp có 18 năm kinh nghiệm diễn xuất với kho tàng vai diễn đồ sộ cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beauty, Jealousy Incarnate, Law And The City, Dearest Nemesis,...

Moon Ga Young sở hữu chiều cao 1m69, thân hình cân đối, tỷ lệ vàng cực phẩm với đôi chân thon dài miên man. Ngôi sao sinh năm 1996 được khen ngợi có "gương mặt thiên thần, body ác quỷ", hai khí chất hòa trộn cuốn hút. Nhan sắc tự nhiên xinh đẹp giúp Moon Ga Young trở nên sang trọng trong mọi thiết kế thời trang. Dù nữ diễn viên mặc trang phục hở bạo cũng không đem lại cảm giác dung tục mà rất thời thượng.

Moon Ga Young còn được các thương hiệu săn đón

Từng gây sốt với nhân vật nữ sinh hồn nhiên, nhí nhảnh, có tài makeup điêu luyện trong phim True Beauty nhưng khi đảm nhận vai một nhân viên công sở ở độ tuổi 30+, Moon Ga Young vẫn hóa thân vô cùng xuất sắc trong Law and the City. Với Once We Were Us, Moon Ga Young đã chứng minh cô có thể diễn xuất đa dạng, hóa thân thành đủ mọi kiểu nhân vật.

Moon Ga Young đang ngày càng khẳng định mình không chỉ là một gương mặt đẹp, mà là một trong những nữ diễn viên trẻ thực lực và đáng tin cậy nhất của màn ảnh Hàn Quốc hiện tại.

Sự lựa chọn của các đạo diễn - Kim Go Eun

Nếu như Moon Ga Young phải vượt qua định kiện "bình hoa di động", thì ngược lại Kim Go Eun (1991) từng bị khán giả coi nhẹ vì có ngoại hình không đủ đẹp. Vượt qua những bình luận ác ý, nữ diễn viên tỏa sáng với tài năng vượt trội và đạt được những thành tích rực rỡ cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh mà diễn viên nào cũng phải ước ao. Giờ đây, Kim Go Eun đã trở thành "nàng thơ" của rất nhiều đạo diễn nổi tiếng.

Bắt đầu nổi tiếng với vai nữ chính trong phim 18+ A Muse, Kim Go Eun cho thấy quyết tâm lăn xả vì nghệ thuật. Sự nghiệp của Kim Go Eun trải dài cả truyền hình lẫn điện ảnh, với mật độ tác phẩm dày và đáng nể như các phim truyền hình Cheese in the Trap, Goblin, Yumi’s Cells, The Price of Confession. Ở mảng điện ảnh, cô là nữ chính của hàng loạt dự án điện ảnh đình đám như mà xuất sắc nhất là bom tấn có doanh thu nghìn tỷ Exhuma.

Kim Go Eun đóng gì cũng tạo dấu ấn riêng

Kim Go Eun chưa bao giờ đóng khung mình trong một kiểu vai. Dễ thương có, u tối có, đời thường có, nặng tâm lý và ngập cảnh nóng cũng có. Cô đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như Giải thưởng điện ảnh Blue Dragon cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (phim truyền hình), Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh).

Truyền thông Hàn Quốc nhận định: "Hiện tại, gần như tất cả các kịch bản của làng điện ảnh Chungmuro đều được gửi đến diễn viên Kim Go Eun".

Kim Go Eun có gia tài giải thưởng đồ sộ nhất lứa 9X

Kim Go Eun dùng tài năng chinh phục khán giả

"Bảo chứng visual" Kim Ji Won

Kim Ji Won sinh năm 1992, từng nổi tiếng nhờ những vai phụ nổi lấn át cả vai chính trong loạt phim như The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời. Những năm gần đây, Kim Ji Won bắt đầu có nhiều hơn những vai chính của riêng mình. Những tác phẩm như Thanh Xuân Vật Vã, Nhật Ký Tự Do Của Tôi,...

Năm 2024 là năm đánh dấu bước ngoặt để đời lớn nhất trong sự nghiệp của Kim Ji Won khi cô đổi đời nhờ vai chính trong bộ phim Nữ Hoàng Nước Mắt (Queen of Tears). Dù kịch bản phim gây tranh cãi nhưng màn thể hiện xuất sắc, nhan sắc xinh đẹp và chemistry bùng nổ của cô với Kim Soo Hyun là điều không ai có thể bàn cãi.

Nữ diễn viên tỏa sáng trong các tác phẩm truyền hình

Kim Ji Won ngày càng xinh đẹp

Kim Ji Won hiện tại là nữ diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất ở Trung Quốc. Những bộ trang phục, cách trang điểm của nữ diễn viên liên tục tạo xu hướng. Dù là ngôi sao xứ Hàn, nhưng mọi động thái của Kim Ji Won dễ dàng trở thành chủ để hot trên các trang MXH xứ Trung, chứng minh sức hút xuyên biên giới của nữ diễn viên.

Kim Ji Won được mệnh danh là một trong những "bảo chứng visual" trên màn ảnh. Sở hữu làn da trắng ngần, nụ cười trong trẻo cùng ánh mắt tràn đầy sức hút, cô dễ dàng khiến người xem say mê dù trong bất kỳ tạo hình nào.

Kim Ji Won được yêu thích tại nhiều nước

nguồn: the Qoo