Tin vui cho phụ nữ tuổi 40: Nếu đã có đủ 3 khoản tiền này, bạn đang sở hữu nền tài chính vững hơn mình nghĩ

Nhưng nền tài chính vững không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải sở hữu vài tỷ đồng trong tài khoản. Nếu ở tuổi 40, bạn đã có được 3 khoản tiền dưới đây, rất có thể tình hình tài chính của bạn đang ổn định hơn chính bạn nghĩ.

1. Một khoản tiền đủ để sống từ 3-6 tháng nếu thu nhập đột ngột dừng lại

Khoản đầu tiên không phải tiền đầu tư, cũng chưa cần là tiền mua nhà hay tiền nghỉ hưu. Đó đơn giản là số tiền giúp bạn vẫn sống bình thường trong vài tháng nếu công việc gặp vấn đề.

Ví dụ, tổng chi phí thiết yếu của gia đình mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng, quỹ dự phòng tối thiểu có thể ở mức 45–90 triệu đồng. Nếu chi phí khoảng 20 triệu đồng/tháng, con số này có thể là 60–120 triệu đồng.

Điều quan trọng không nằm ở một mức tiền cố định, mà ở câu hỏi: Nếu ngày mai thu nhập chính biến mất, bạn có đủ tiền để trả tiền nhà, tiền ăn, học phí, điện nước và các khoản cơ bản trong vài tháng mà không phải vay nóng hay rút toàn bộ tiền đầu tư hay không?

Nếu câu trả lời là có, đó đã là một lớp đệm tài chính rất đáng giá.

Ở tuổi 40, khả năng chống đỡ trước biến cố đôi khi quan trọng không kém khả năng kiếm thêm tiền. Một người thu nhập cao nhưng không có tiền dự phòng vẫn có thể rơi vào thế bị động rất nhanh. Ngược lại, người có khoản dự phòng tương đối đầy đủ thường có thêm thời gian để tìm việc mới, xử lý vấn đề sức khỏe hoặc giải quyết một biến cố gia đình mà không phải đưa ra quyết định tài chính trong hoảng loạn.

2. Một khoản tiền đang được tích lũy riêng cho tuổi sau 50-60

Nhiều phụ nữ bước sang tuổi 40 mới bắt đầu thực sự nghĩ đến tuổi nghỉ hưu. Đây không phải là quá muộn.

Nếu bạn đã có một khoản tiền được tách riêng cho tương lai, dù mới chỉ là vài chục triệu đồng và vẫn đang đóng góp đều mỗi tháng, đó đã là dấu hiệu rất tích cực.

Điểm quan trọng là khoản tiền này cần có mục đích rõ ràng. Nó không nên bị dùng liên tục cho du lịch, mua sắm, sửa nhà hay những khoản phát sinh thông thường.

Bạn có thể gọi đây là quỹ hưu trí, quỹ tuổi 60 hay đơn giản là “tiền của tương lai”. Tên gọi không quan trọng bằng việc bạn biết số tiền này không dành cho hiện tại.

Chẳng hạn, thay vì đặt mục tiêu phải có ngay vài tỷ đồng, một người 40 tuổi có thể bắt đầu bằng việc đều đặn dành 2–5 triệu đồng mỗi tháng. Qua nhiều năm, thói quen tích lũy đều đặn có thể tạo ra khác biệt lớn hơn rất nhiều so với việc chờ đến khi thu nhập thật cao mới bắt đầu.

Tuổi 40 vẫn còn một lợi thế rất lớn: thời gian. Bạn vẫn còn 15–20 năm, thậm chí lâu hơn, để xây dựng khoản tiền cho giai đoạn không còn muốn hoặc không còn đủ sức làm việc với cường độ như hiện tại.

3. Một khoản tiền hoàn toàn thuộc về mình và có thể chủ động sử dụng

Khoản tiền thứ ba đặc biệt quan trọng với phụ nữ: tiền riêng.

Đây không nhất thiết phải là một tài sản lớn. Quan trọng là bạn có một khoản tiền do mình kiểm soát và có thể chủ động sử dụng khi cần.

Trong nhiều gia đình, mọi khoản thu nhập đều được gom chung để chi tiêu. Điều đó không sai. Tuy nhiên, bên cạnh tài chính chung, mỗi người vẫn nên có một phần tài chính cá nhân hợp lý.

Khoản tiền này có thể dùng cho việc học thêm, chăm sóc sức khỏe, chuyển việc, nghỉ một thời gian hoặc giải quyết những nhu cầu cá nhân mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Đặc biệt ở tuổi 40, khi trách nhiệm gia đình ngày càng nhiều, có tiền riêng không phải là biểu hiện của ích kỷ. Đó là một dạng khả năng tự chủ tài chính.

Nhiều phụ nữ dành gần như toàn bộ thu nhập cho gia đình, nhưng lại không giữ được một khoản nào cho chính mình. Đến khi cần nghỉ việc, thay đổi công việc hoặc có vấn đề sức khỏe, họ mới nhận ra bản thân gần như không có “khoảng thở” về tiền bạc.

Có đủ 3 khoản này chưa có nghĩa là đã giàu, nhưng bạn đã đi đúng hướng

Quỹ dự phòng giúp bạn chống lại biến cố. Khoản tích lũy dài hạn giúp bạn chuẩn bị cho tuổi già. Tiền riêng giúp bạn duy trì sự chủ động.

Nếu ở tuổi 40 bạn đã có cả ba, dù con số chưa quá lớn, nền tài chính của bạn đã có ba lớp khá quan trọng: an toàn hiện tại, chuẩn bị tương lai và quyền tự chủ.

Đừng chỉ nhìn vào số tiền của người khác rồi cho rằng mình đang chậm. Tài chính cá nhân không phải cuộc thi xem ai có tài sản lớn hơn ở tuổi 40.

Một nền tài chính tốt trước hết là khi bạn có khả năng sống qua những tháng khó khăn mà không hoảng loạn, có tiền cho tương lai và vẫn giữ được quyền chủ động với cuộc đời mình.

Nếu đã làm được ba điều này, đó thực sự là một tin vui. Phần tiếp theo chỉ là tiếp tục tích lũy, tăng thu nhập và khiến ba khoản tiền ấy ngày càng dày hơn.