5 khoản chi “xứng đáng” giúp phụ nữ sau tuổi 40 sống nhẹ nhàng hơn: Đến tuổi này mới hiểu, không phải cái gì cũng nên tiết kiệm

Ở tuổi đôi mươi, nhiều người có thể sẵn sàng đổi thời gian lấy tiền: tự làm mọi thứ, đi xa hơn để mua món đồ rẻ hơn vài chục nghìn đồng, thức khuya làm thêm, trì hoãn chăm sóc bản thân vì cho rằng “để sau cũng được”.

Nhưng sau tuổi 40, bài toán chi tiêu nên thay đổi.

Lúc này, tiền không chỉ để tích lũy. Một phần tiền còn nên được dùng để giảm bớt những việc khiến mình kiệt sức, bảo vệ sức khỏe và tạo ra một cuộc sống dễ chịu hơn. Bởi tiết kiệm quá mức đôi khi cũng có một cái giá rất đắt.

Dưới đây là 5 khoản chi mà phụ nữ sau tuổi 40 có thể cân nhắc giữ lại, thay vì cắt bỏ bằng mọi giá.

1. Chi cho sức khỏe trước khi cơ thể buộc bạn phải chi nhiều hơn

Nhiều người rất dễ bỏ vài triệu đồng mua điện thoại, quần áo hoặc đồ gia dụng, nhưng lại chần chừ trước một buổi khám sức khỏe.

Lý do thường quen thuộc: “Tôi vẫn thấy bình thường”, “Chắc không sao đâu”, “Đợi lúc nào rảnh rồi đi”.

Sau tuổi 40, đây lại là khoản không nên tiết kiệm quá mức.

Khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc răng miệng, kiểm tra thị lực, duy trì vận động phù hợp hay đầu tư cho giấc ngủ đều có thể được xem là những khoản “bảo trì” cần thiết cho cơ thể.

Một chiếc răng đau để lâu có thể biến thành một khoản điều trị lớn hơn. Một vấn đề sức khỏe nhỏ bị bỏ qua cũng có thể kéo theo nhiều chi phí và thời gian hơn về sau.

Tiết kiệm tốt không phải là trì hoãn mọi khoản chi. Tiết kiệm tốt là biết khoản nào cần trả sớm để tránh phải trả đắt hơn.

2. Chi tiền để mua lại thời gian

Ở tuổi 40, thứ trở nên khan hiếm đôi khi không phải tiền mà là thời gian và năng lượng.

Nếu tài chính cho phép, thuê người dọn nhà vài buổi mỗi tháng, đặt đồ ăn vào những ngày quá bận, sử dụng dịch vụ giao hàng hoặc mua một thiết bị thực sự giúp giảm việc nhà không phải là hoang phí.

Hãy thử tính đơn giản: nếu bạn mất 3 giờ mỗi cuối tuần để làm một công việc khiến mình mệt mỏi, trong khi khoản tiền thuê dịch vụ nằm trong khả năng chi trả, thì số tiền đó có thể đang mua lại cho bạn 3 giờ nghỉ ngơi, đọc sách, chơi với con hoặc đơn giản là ngủ thêm.

Sau tuổi 40, biết dùng tiền để giải phóng thời gian đôi khi đáng giá hơn việc cố tự làm mọi thứ chỉ để tiết kiệm một khoản nhỏ.

3. Chi cho những món đồ dùng thường xuyên và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống

Có một kiểu tiết kiệm khá phổ biến: thứ dùng mỗi ngày thì mua thật rẻ, còn thứ hiếm khi dùng lại sẵn sàng chi nhiều vì “đẹp” hoặc “đang giảm giá”.

Sau tuổi 40, có thể nên đảo ngược thứ tự ưu tiên.

Một chiếc nệm tốt nếu bạn nằm trên đó 7–8 tiếng mỗi ngày. Một đôi giày phù hợp nếu bạn đi bộ thường xuyên. Một chiếc ghế làm việc tốt nếu phải ngồi nhiều giờ. Một chiếc áo khoác tử tế nếu dùng suốt vài mùa đông.

Những món đồ này không nhất thiết phải đắt nhất, nhưng nên đủ tốt.

Có thể áp dụng một nguyên tắc đơn giản: thứ càng dùng thường xuyên, càng nên ưu tiên chất lượng.

Ngược lại, những món chỉ dùng vài lần mỗi năm mới là nơi nên cân nhắc cắt giảm.

4. Chi cho trải nghiệm và các mối quan hệ mình thực sự trân trọng

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra một điều: có những cuộc gặp tưởng có thể để tuần sau, chuyến đi tưởng có thể để năm sau, nhưng rồi mãi vẫn chưa thực hiện.

Tiền dành cho một bữa ăn cùng bố mẹ, một chuyến đi ngắn với gia đình, gặp lại bạn bè cũ hay một hoạt động mình yêu thích không nhất thiết là khoản chi “không cần thiết”.

Đương nhiên không nên vay tiền để du lịch hay tiêu vượt khả năng chỉ để có trải nghiệm. Nhưng nếu ngân sách đã ổn, việc dành một khoản cho những điều khiến cuộc sống có ký ức đáng nhớ hoàn toàn hợp lý.

Tiết kiệm tiền để có tương lai tốt hơn là đúng. Nhưng đừng tiết kiệm đến mức hiện tại chỉ còn lại những ngày đi làm, trả hóa đơn và chờ đến cuối tháng.

5. Chi cho sự tiện nghi giúp bản thân bớt mệt mỗi ngày

Có một giai đoạn chúng ta rất dễ tự nhủ: “Thôi chịu khó một chút cũng được”.

Nhưng nếu cái “chịu khó một chút” lặp lại 365 ngày mỗi năm, nó không còn nhỏ nữa.

Một căn bếp thuận tiện hơn, chiếc máy giặt phù hợp, điều hòa tốt trong mùa nóng, hệ thống lưu trữ giúp nhà đỡ bừa bộn hay một thiết bị giúp giảm việc nhà có thể là khoản chi hợp lý nếu thực sự được sử dụng thường xuyên.

Điều quan trọng là phân biệt giữa tiện nghi và phô trương.

Tiện nghi giải quyết một vấn đề thật trong cuộc sống. Phô trương thường chỉ giải quyết cảm giác muốn sở hữu.

Nếu một món đồ giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm công sức và được dùng đều đặn trong nhiều năm, khoản tiền đó có thể đáng hơn rất nhiều món đồ rẻ nhưng liên tục phải thay mới.

Sau tuổi 40, mục tiêu không phải là tiêu nhiều hơn mà là tiêu đúng hơn

Tiết kiệm vẫn cần thiết, đặc biệt khi bước gần hơn đến giai đoạn nghỉ hưu. Quỹ dự phòng, bảo hiểm phù hợp, khoản tích lũy dài hạn vẫn nên được ưu tiên.

Nhưng một kế hoạch tài chính tốt không nên chỉ có một câu hỏi: “Làm sao để tiêu ít nhất?”.

Nó còn cần thêm một câu hỏi khác: “Khoản tiền nào giúp cuộc sống của tôi tốt hơn một cách lâu dài?”.

Có những thứ nên mua rẻ. Có những thứ có thể không mua. Nhưng cũng có những khoản càng tiết kiệm quá mức, chúng ta càng phải trả bằng thời gian, sức khỏe hoặc sự mệt mỏi.

Sau tuổi 40, có lẽ điều đáng học không phải là giữ chặt từng đồng, mà là biết đồng tiền nào nên giữ và đồng tiền nào nên vui vẻ chi ra.