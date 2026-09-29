Bếp 5m2 trong căn hộ chung cư 61m2 của gia đình Hà Nội: Có món đồ chỉ 500k mà giúp bếp sang xịn hẳn, có món 20 triệu dùng 6 năm vẫn thấy đáng tiền

Chỉ rộng khoảng 5m2 nhưng căn bếp của gia đình Trần Thủy (32 tuổi, Hà Nội) vẫn có đủ những thiết bị cần thiết cho việc nấu nướng hàng ngày. Đáng chú ý, có món chỉ khoảng 500k nhưng mang lại thay đổi rõ rệt, trong khi món đắt nhất có giá 20 triệu đã sử dụng 6 năm vẫn khiến gia đình hài lòng.

Gia đình 3 người của Thủy hiện sống trong căn hộ rộng 61m2 tại khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội. Vì diện tích căn hộ không quá lớn nên khu vực dành cho bếp chỉ vẻn vẹn khoảng 5m2.

Không chạy theo việc sắm thật nhiều đồ gia dụng, Thủy ưu tiên những thiết bị giải quyết được các công việc thường ngày như bảo quản thực phẩm, nấu nướng, rửa bát hay khử mùi. Có món đã đồng hành cùng gia đình tới 6 năm vẫn hoạt động ổn định, cũng có món chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng được đánh giá là một trong những nâng cấp đáng tiền nhất cho căn bếp.

Tủ lạnh 20 triệu, dùng 6 năm vẫn thấy xứng đáng

Món đồ có giá trị cao nhất trong căn bếp là chiếc tủ lạnh Hitachi 4 cánh, được gia đình mua cách đây khoảng 6 năm với giá 20 triệu.Sau nhiều năm sử dụng, đây vẫn là một trong những khoản đầu tư khiến Thủy hài lòng nhất.

Tủ có dung tích lớn, thiết kế 4 cánh giúp việc phân chia và lấy thực phẩm thuận tiện. Các ngăn lạnh được bố trí riêng biệt, nhờ vậy gia đình có thể bảo quản nhiều loại thực phẩm cùng lúc và hạn chế tình trạng lẫn mùi. Các chế độ làm lạnh nhanh, điều chỉnh nhiệt độ và tùy chỉnh từng khoang cũng khá thuận tiện. Với gia đình 3 người, sức chứa của tủ đủ để tích trữ lượng thực phẩm dùng trong cả tuần.

Thủy hiện đang mang thai, cô thường chọn cách đi chợ cả tuần, sơ chế thực phẩm sau đó bảo quản trong tủ lạnh để nấu dần theo từng ngày. Chiếc tủ lạnh thật sự là trợ thủ đắc lực bảo quản độ tươi ngon và dinh dưỡng cho thực phẩm khi cấp đông dùng dần.

"Hitachi là thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng về độ bền và độ hoàn thiện sản phẩm. Với công nghệ làm lạnh hiện đại, tiết kiệm điện, làm lạnh riêng biệt giữa ngăn mát và ngăn đông, đồ ăn luôn tươi ngon và ngăn mùi tốt. Cảm biến Echo giúp điều chỉnh nhiệt độ thông minh, tiết kiệm điện, có cả làm lạnh nhanh, quá trẻ em. Tăng giảm nhiệt độ tủ, tùy chỉnh khoang trái, khoang phải chỉ cần một chặn nhẹ." - mẹ bầu chia sẻ.

Máy rửa bát 12 triệu: Món đồ giúp "giải phóng sức lao động"

Thiết bị thứ hai là máy rửa bát Eurosun, có giá khoảng 12 triệu và đã được gia đình sử dụng hơn 3 năm. Nếu trước đây sau mỗi bữa ăn phải dành thêm thời gian đứng rửa một chậu bát đĩa, giờ công việc của gia đình đơn giản hơn nhiều. Sau khi gạt bỏ thức ăn thừa, bát đĩa được xếp vào máy và lựa chọn chương trình phù hợp.

Điều Thủy thích nhất là sự tiện lợi, đặc biệt vào những hôm nhà có khách hoặc có nhiều bát đĩa cần xử lý."Nước bên trong máy rửa bát thì được làm nóng lên đến 75°C, nếu mà rửa bằng tay thì cùng lắm chỉ chịu được nước nóng khoảng 35°C thôi, nên máy tiệt trùng và vi khuẩn cực kỳ tốt giúp tay vừa đỡ phải tiếp xúc với hóa chất mà trong căn bếp cũng vừa gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều".

Với căn bếp nhỏ, việc bát đĩa được gom gọn vào máy thay vì chất đầy trong bồn rửa cũng giúp không gian trông ngăn nắp hơn.

Máy hút mùi 3 triệu: Thiết kế kéo ra - đẩy vào phù hợp bếp nhỏ

Một thiết bị khác được Thủy đánh giá cao là máy hút mùi Eurosun có giá khoảng 3 triệu đồng, cũng đã sử dụng được khoảng 3 năm.

"Máy hút mùi này thì nhà mình cũng sắm khi về nhà mới, dùng được 3 năm nay rồi. Máy có thể tắt hoặc bật đèn sáng hơn. Mình thích nhất là có thể kéo ra hoặc là đẩy vào để nấu ăn không bị vướng. Máy hút cực kỳ sạch mà không hề gây tiếng ồn lớn. Ngoài ra có thể xem giờ, hẹn giờ hoặc là tăng giảm chế độ hút mạch yếu khác nhau".

Điểm cô thích ở thiết bị này là thiết kế gọn. Khi nấu có thể kéo phần hút ra, còn khi không sử dụng có thể đẩy gọn vào trong, hạn chế cảm giác vướng víu ở khu vực phía trên bếp. Máy có đèn hỗ trợ chiếu sáng và nhiều mức hút để điều chỉnh tùy theo món ăn. Các chức năng như xem giờ và hẹn giờ cũng giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.

Bếp từ 7 triệu: Nấu nhanh, mùa hè không bị nóng

Chiếc bếp từ của thường hiệu Canzy được gia đình mua với giá khoảng 7 triệu, cùng thời điểm với máy hút mùi, tức là gia đình đã dùng được 3 năm nay.

"So với chiếc bếp cũ ở nhà trước mình đã từng dùng thì mình rất là bất ngờ vì bếp này nấu ăn cực kỳ nhanh chín, vừa bắt nhìn nhanh sôi mạnh lại còn có cả chế độ hẹn giờ nấu. Mình thấy vừa rẻ vừa bềm mà nhất là mùa hè nấu ăn không bị nóng bức".

Theo Thủy chia sẻ bếp gia nhiệt nhanh, nước sôi nhanh và có chế độ hẹn giờ nên thuận tiện với những món cần nấu trong khoảng thời gian cố định. Đây cũng là điểm chị đặc biệt thích vào mùa hè. Khu vực nấu ăn không bị tỏa nhiệt nhiều như một số phương pháp nấu truyền thống, nhờ đó việc đứng bếp trong những ngày Hà Nội nóng bức dễ chịu hơn.

Dải đèn LED giá 500k: Món nâng cấp rất đáng giá cho căn bếp nhỏ

Món rẻ nhất trong danh sách không phải một thiết bị điện tử lớn mà là hệ thống đèn LED chạy quanh khu vực bếp. Tổng chi phí lắp đặt của gia đình chỉ khoảng 500k nhưng hiệu quả mang lại khá rõ rệt.

"Bộ giải đèn led này thì nhà mình lắp chạy vòng quanh bếp, lắp cả bộ có 500k mà nấu ăn không bị ngược sáng mà trông cực kỳ thẩm mỹ, bếp cũng xinh hơn. Đây là những món đồ bếp mình dùng từ 3 đến 5 năm mà mình cực kỳ tâm đắc".

Do hệ tủ phía trên có thể che bớt nguồn sáng từ trần, người đứng nấu dễ rơi vào tình trạng ngược sáng hoặc mặt bàn bếp thiếu sáng. Dải LED bổ sung ánh sáng trực tiếp cho khu vực sơ chế và nấu nướng, giúp nhìn thực phẩm rõ hơn. Không chỉ có tác dụng chiếu sáng, hệ thống đèn còn tạo hiệu ứng thẩm mỹ, khiến căn bếp nhỏ trông sáng sủa và có chiều sâu hơn.

Tóm lại

Tổng giá trị 5 món đồ vào khoảng 42,5 triệu. Tuy nhiên, phần lớn đều đã được sử dụng liên tục trong nhiều năm. Với gia đình Thủy, một căn bếp chỉ 5m2 vẫn có thể đầy đủ và thoải mái nếu mỗi thiết bị đều được lựa chọn đúng nhu cầu.

(Nguồn: TikTok Mẹ Bỉm Mê Nhà)