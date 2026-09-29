3 khoản nên cắt mạnh và 3 khoản tuyệt đối không nên cắt khi tài chính bắt đầu eo hẹp

Nhưng khó khăn tài chính không phải lúc nào cũng được giải quyết bằng cách chi ít nhất có thể. Quan trọng hơn là biết khoản nào có thể mạnh tay giảm xuống, và khoản nào dù đang eo hẹp vẫn nên cố giữ.

Bởi nếu cắt sai chỗ, bạn có thể tiết kiệm được vài triệu đồng trước mắt nhưng phải trả giá nhiều hơn về sau.

3 khoản nên cắt mạnh

1. Chi tiêu để “giữ hình ảnh”

Đây thường là khoản dễ cắt nhất nhưng nhiều người lại giữ lâu nhất.

Một chiếc điện thoại mới dù máy cũ vẫn dùng tốt, quần áo mua chỉ vì đồng nghiệp vừa sắm, những buổi ăn uống vì ngại từ chối, quà cáp vượt khả năng tài chính hay một chuyến du lịch phải trả góp chỉ để “không thua kém ai” đều thuộc nhóm này.

Khi dòng tiền bắt đầu căng, nguyên tắc nên rất rõ: những khoản chi chủ yếu phục vụ việc giữ hình ảnh cần được giảm trước tiên.

Không ai trả hóa đơn thay bạn chỉ vì bạn xuất hiện với một chiếc túi đẹp hơn hay đăng một chuyến nghỉ dưỡng sang hơn.

2. Những khoản đăng ký nhỏ nhưng lặp lại hàng tháng

Một tài khoản xem phim, ứng dụng chỉnh ảnh, phần mềm học ngoại ngữ, gói lưu trữ, phí thành viên, ứng dụng tập luyện… mỗi khoản có thể chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Vấn đề là khi cộng lại, chúng có thể trở thành một con số đáng kể.

Hãy rà lại sao kê 2-3 tháng gần nhất và tự hỏi: “Nếu tháng sau khoản này biến mất, cuộc sống của mình có thực sự bị ảnh hưởng không?”

Nếu câu trả lời là không, hãy hủy hoặc tạm dừng.

Trong giai đoạn tài chính eo hẹp, mục tiêu không phải là sống kham khổ mà là loại bỏ những dòng tiền đang âm thầm chảy ra mà bạn gần như không nhận được giá trị tương xứng.

3. Mua sắm để giải tỏa cảm xúc

Stress vì công việc rồi đặt đồ ăn ngon. Buồn thì mua quần áo. Mệt thì tự thưởng một món đồ gia dụng. Thấy tháng này vất vả quá lại “thưởng cho bản thân”.

Từng khoản riêng lẻ có vẻ hợp lý, nhưng khi tài chính yếu đi, kiểu chi tiêu này rất dễ khiến ngân sách thủng thêm.

Có thể vẫn tự thưởng, nhưng nên đặt hạn mức rõ ràng. Ví dụ, thay vì chi 2 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản mua sắm ngẫu hứng, giảm xuống 500.000 đồng và chỉ dùng trong giới hạn đó.

3 khoản tuyệt đối không nên cắt

1. Chăm sóc sức khỏe cơ bản

Khám bệnh cần thiết, thuốc đang phải sử dụng, bảo hiểm y tế, nha khoa định kỳ hay những vấn đề sức khỏe đã có dấu hiệu cảnh báo không nên bị trì hoãn chỉ để tiết kiệm.

Một khoản vài trăm nghìn hay vài triệu đồng hôm nay đôi khi giúp tránh một hóa đơn lớn hơn nhiều trong tương lai.

Tiết kiệm bằng cách bỏ qua sức khỏe thường là kiểu “rẻ trước, đắt sau”.

2. Quỹ dự phòng

Khi tiền thiếu, nhiều người lập tức dừng tiết kiệm.

Điều này dễ hiểu, nhưng nếu vẫn còn khả năng, hãy cố giữ một khoản nhỏ đều đặn, dù chỉ 5-10% thu nhập hoặc một con số cố định mỗi tháng.

Quỹ dự phòng chính là thứ giúp một gia đình không phải vay nợ khi xe hỏng, con ốm, mất việc hay phát sinh chi phí bất ngờ.

Nếu trước đây bạn tiết kiệm 5 triệu đồng mỗi tháng mà hiện tại không kham nổi, có thể giảm xuống 1-2 triệu đồng. Giảm được, nhưng đừng vội đưa về 0.

3. Những khoản giúp duy trì khả năng kiếm tiền

Đây là nhóm rất dễ bị cắt nhầm.

Ví dụ: tiền đi lại để đi làm, internet phục vụ công việc, một khóa học thực sự cần thiết để nâng kỹ năng, thiết bị đang trực tiếp tạo ra thu nhập hoặc chi phí trông trẻ để cha mẹ có thể tiếp tục đi làm.

Trong lúc tài chính khó khăn, cần đặc biệt bảo vệ “cỗ máy tạo tiền”.

Nếu cắt một khoản khiến thu nhập của bạn giảm thêm 3 triệu đồng chỉ để tiết kiệm 1 triệu đồng, đó không phải tiết kiệm.

Cắt chi tiêu không có nghĩa là cắt tương lai

Khi tài chính bắt đầu eo hẹp, mục tiêu quan trọng nhất không phải là đưa chi tiêu xuống mức thấp nhất mà là giữ cho gia đình vẫn vận hành được.

Có thể cắt mạnh những khoản phục vụ hình ảnh, đăng ký ít dùng và mua sắm cảm xúc. Nhưng sức khỏe, quỹ dự phòng và khả năng kiếm tiền nên được bảo vệ càng lâu càng tốt.

Một ngân sách tốt không phải ngân sách tiêu ít nhất.

Đó là ngân sách biết rõ đồng tiền nào có thể bỏ và đồng tiền nào nhất định phải giữ.