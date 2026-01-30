Theo thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, cơ quan này sẽ thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp của tháng 2 và tháng 3 năm 2026 ngay trong kỳ chi trả tháng 2.

Ảnh minh họa

Chi tiết phương án chi trả lương hưu gộp 2 tháng

Bảng: Lịch chi trả gộp lương hưu tháng 2 và 3 năm 2026 (Dịp Tết Bính Ngọ)

Hình thức nhận Thời gian chi trả Ghi chú Qua tài khoản (ATM) Từ 1.2 - 5.2.2026 Tùy địa phương chuyển tiền từ ngày 1 hoặc 2. Tiền mặt (Tại điểm chi trả) Từ 2.2 - 10.2.2026 Các điểm làm việc tối thiểu 6 giờ/ngày. Tiền mặt (Tại Bưu điện) Từ 11.2 - 25.2.2026 Chi trả vét cho người chưa nhận ở đợt 1. * Lưu ý: Riêng 04 tỉnh (Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng) chỉ nhận lương tháng 3.2026 trong kỳ này (do tháng 2 đã nhận trước đó).

Tại hầu hết các địa phương trên cả nước, người hưởng sẽ nhận được một khoản tiền lớn hơn thường lệ trước thềm năm mới. Cụ thể, BHXH sẽ phát gộp lương hưu của tháng 2 và tháng 3 năm 2026 trong cùng một đợt.

Quy định này áp dụng đồng bộ cho cả hai hình thức nhận tiền: nhận tiền mặt trực tiếp và nhận qua tài khoản cá nhân (ATM).

Lưu ý riêng với 4 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Người dân tại 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cần lưu ý sự khác biệt nhỏ về số tháng được nhận. Do trước đó, tại kỳ chi trả tháng 12.2025, người hưởng tại các tỉnh này đã được nhận gộp 3 tháng (tháng 12.2025, tháng 1 và tháng 2.2026), nên trong kỳ chi trả đợt này, bà con sẽ được nhận lương hưu của tháng 3 năm 2026 (được trả vào kỳ tháng 2).

Lịch nhận tiền lương hưu cụ thể qua các kênh

BHXH Việt Nam đã đưa ra khung thời gian cụ thể để đảm bảo tiền về túi người dân sớm nhất.

1. Đối với người nhận qua tài khoản cá nhân (ATM)

Dòng tiền sẽ bắt đầu chảy về tài khoản của người hưởng rất sớm:

Bắt đầu chuyển từ ngày 1.2 hoặc ngày 2.2 (tùy theo sự sắp xếp của từng địa phương).

Thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 5.2.

2. Đối với người nhận tiền mặt

Để phục vụ bà con nhận tiền tiêu Tết, lịch chi trả trực tiếp được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Tại điểm chi trả): Tổ chức từ ngày 2.2 đến ngày 10.2. Các điểm chi trả sẽ làm việc ít nhất 6 giờ mỗi ngày để đảm bảo tiến độ.

Giai đoạn 2 (Tại điểm giao dịch Bưu điện): Sau thời gian trên, từ ngày 11.2 đến ngày 25.2, Bưu điện sẽ tiếp tục chi trả vét cho những người chưa kịp đến nhận.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 02, tháng 03.2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, BHXH Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12.2025, tháng 01 và tháng 02/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12.2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.