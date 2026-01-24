Tin vui cho hàng triệu người hưởng lương hưu, BHXH ngay trong tháng 2

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02, tháng 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 02/2026, giúp người hưởng vui Xuân đón Tết.

BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3447/BHXH-TCKT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung, cụ thể. Lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 hoặc 2/2, tùy từng khu vực, chậm nhất là ngày 5/2.

Chi trả bằng tiền mặt tại điểm chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 2/2 đến ngày 10/2 tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả. Tại điểm giao dịch của Bưu điện sẽ bắt đầu từ ngày 11/2, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25/2.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 02, tháng 03/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, áp dụng với cả người nhận qua bưu điện và qua tài khoản cá nhân.

Riêng 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng – những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai cuối năm 2025 – đã được chi trả gộp ba tháng (12/2025, 1 và 2/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025, với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng cho hơn 250.000 người hưởng. Tháng 3/2026, các địa phương này sẽ tiếp tục nhận tiền trong kỳ chi trả tháng 2/2026.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được giao phối hợp tổ chức chi trả tại nhà cho người cao tuổi, neo đơn, ốm đau; đồng thời thông báo sớm lịch phát tiền để người dân chủ động thời gian. BHXH Việt Nam cũng khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân để tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn và tiện lợi.

Chính sách chi trả gộp trong dịp Tết được xem là bước linh hoạt, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và ngành BHXH trong việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội. Với hàng triệu người hưu trí, khoản tiền được nhận sớm này không chỉ giúp ổn định chi tiêu dịp lễ, mà còn thể hiện sự chăm lo, sẻ chia của Nhà nước trong mùa xuân đoàn viên đang đến gần.