Tin vào viên uống làm đẹp, cô gái 32 tuổi bất ngờ nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối

Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen sử dụng viên uống bổ sung kéo dài, kết hợp nhiều sản phẩm cùng lúc mà không theo dõi sức khỏe định kỳ hoặc có chỉ định chuyên môn.

Nguồn tin riêng của PV cho biết, một bệnh viện tư nhân tại khu vực tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ T.T.N.T. (32 tuổi) được chẩn đoán suy thận giai đoạn 5 sau khoảng một năm sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng như vitamin E, viên rau củ, viên chống nắng… Theo chia sẻ, các sản phẩm đều được mua tại cửa hàng chính hãng và sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Điều đáng nói, người phụ nữ không xuất hiện triệu chứng rõ rệt cho đến khi tình cờ đi xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, buộc phải chạy thận ngay lập tức. Hiện phác đồ điều trị là lọc máu định kỳ kéo dài hoặc chờ ghép thận nếu có nguồn hiến tạng phù hợp.

Thị trường hiện tại có rất nhiều dạng viên uống, thực phẩm chức năng.

Nhiều bệnh viện lớn từng ghi nhận bệnh nhân trẻ nhập viện trong tình trạng tổn thương gan, thận sau thời gian dài dùng thực phẩm chức năng giảm cân, làm đẹp, collagen hoặc thuốc đông y không rõ thành phần. Một số trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm nặng, phải lọc máu định kỳ.

Bộ Y tế cũng từng cảnh báo tình trạng bệnh thận mạn đang trẻ hóa, nhiều người dưới 30 tuổi phát hiện suy thận ở giai đoạn muộn do bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt. Các bác sĩ cho biết thận là cơ quan đào thải độc tố nên việc sử dụng kéo dài nhiều loại viên uống bổ sung, sản phẩm detox, giảm cân, trắng da hoặc thực phẩm chức năng không rõ cơ chế có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận, đặc biệt khi dùng phối hợp nhiều loại cùng lúc.

Chính vì thế người dân cần thận trọng với các sản phẩm quảng cáo thải độc, trắng sáng da, chống lão hóa. Đồng thời nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của gan, thận.