Bức xúc chuyện gia đình, người đàn ông dùng xăng đốt xe ô tô người khác

Sáng 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thế Cường (SN 1989, trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội "Hủy hoại tài sản".

Chiếc xe ô tô bị Cường đốt cháy trong đêm

Trước đó, vào hồi 3h, ngày 11/8, Công an TP Vinh nhận được tin báo tại nhà chị Hoàng Thị D. (SN 1979), trú tại xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh bị đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) đốt cháy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Vinh đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu có liên quan. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh nên Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Trần Thế Cường

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn như thời điểm xảy ra vụ cháy vào rạng sáng, không có người qua lại, gia đình bị hại không có mâu thuẫn với ai…

Tuy nhiên, sau gần 4 ngày điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định Trần Thế Cường là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đốt cháy chiếc ô tô.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Cường.

Trần Thế Cường tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do bức xúc chuyện gia đình nên Cường đã nảy sinh ý định sử dụng xăng để đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 11/8, Cường đã sử dụng xăng để đốt cháy chiếc xe ô tô của gia đình chị Hoàng Thị D.