Tin mới nhất về siêu bão sắp đổ bộ vào nước ta: Miền Bắc mưa rất to trong nhiều ngày liên tiếp
Dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 6 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Vào 16h ngày 23/9, tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.
Đến 16h ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía đông, mạnh cấp 14–15, giật trên cấp 17.
Hồi 16h ngày 25/9, tâm bão dự báo trên vùng biển Quảng Ninh – Ninh Bình, cường độ cấp 10–11, giật cấp 13.
Do ảnh hưởng của bão số 9, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Trong cuộc họp chiều tối qua, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin: “Trong 2 - 3 ngày tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc. Do chịu tác động của ma sát địa hình từ phía Trung Quốc, bão có khả năng suy yếu dần. Các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế cũng dự báo bão sẽ lệch về phía bắc. Ngày 23/9, bão duy trì cấp 16–17. Khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ bắt đầu suy yếu, khi tiến vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục suy yếu thêm”.
Ông Khiêm cũng nhấn mạnh, cơn bão Ragasa được nhận định sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong 2 ngày 22 và 23/9, sau đó giảm dần.
Tuy nhiên, các tỉnh ven biển cần đặc biệt lưu ý gió mạnh từ sáng 25 đến đêm 25/9 và các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão.