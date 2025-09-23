Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (NCHMF), tối nay (22/9), siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 09 trong năm 2025.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Theo dự báo, đến 22h ngày 23/9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20–25 km/giờ. Tâm bão nằm ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc và 115,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía bắc vĩ tuyến 18 độ bắc và phía đông kinh tuyến 113 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 4.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Đến 22 giờ ngày 24/9, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20–25 km/giờ nhưng bắt đầu suy yếu. Tâm bão khi đó ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc và 110,8 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Sức gió giảm xuống còn cấp 12–13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm mở rộng từ phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ bắc và trong khoảng kinh tuyến 108–118 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn giữ ở mức 4 cho vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 22 giờ ngày 25/9, bão chuyển hướng tây tây nam, tiếp tục di chuyển với tốc độ 20–25 km/giờ và suy yếu thêm. Tâm bão dự báo ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc và 106,2 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Lúc này, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm giới hạn phía bắc vĩ tuyến 18 độ bắc và phía tây kinh tuyến 113 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai hạ xuống mức 3 cho vùng biển tây bắc khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo tác động của siêu bão:

Trên biển:

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.