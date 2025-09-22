Bão Ragasa có khả năng suy yếu dần

Trước diễn biến nhanh và cường độ rất mạnh của siêu bão Ragasa, chiều tối ngày 22/9, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra cuộc họp khẩn để triển khai kế hoạch ứng phó.

Tại buổi họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, đêm 22/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Vào 16h ngày 23/9, tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Đến 16h ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía đông, mạnh cấp 14–15, giật trên cấp 17.

Hồi 16h ngày 25/9, tâm bão dự báo trên vùng biển Quảng Ninh – Ninh Bình, cường độ cấp 10–11, giật cấp 13.

ng Mai Văn Khiêm đưa ra dự báo về cơn bão Ragasa (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

“Trong 2 - 3 ngày tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc. Do chịu tác động của ma sát địa hình từ phía Trung Quốc, bão có khả năng suy yếu dần. Các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế cũng dự báo bão sẽ lệch về phía bắc. Trong 6 giờ tới, bão được dự báo giữ nguyên cường độ. Ngày 23/9, bão duy trì cấp 16–17. Khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ bắt đầu suy yếu, khi tiến vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục suy yếu thêm”, ông Mai Văn Khiêm thông tin.

Ông Khiêm cũng nhấn mạnh, cơn bão Ragasa được nhận định sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong 2 ngày 22 và 23/9, sau đó giảm dần. Tuy nhiên, các tỉnh ven biển cần đặc biệt lưu ý gió mạnh từ sáng 25 đến đêm 25/9 và các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão.

Cũng tại buổi họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai lưu ý "các địa phương không được thấy dự báo bão suy yếu mà chủ quan. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh nên các hình thái thiên tai hoàn toàn có thể xảy ra".

Cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng những dự báo được đưa ra trước 72 giờ bão Ragasa tác động đến Việt Nam nên vẫn còn nhiều biến động. Tuy vậy, điều chắc chắn là cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Thứ trưởng lưu ý cần đặc biệt kiểm soát tàu thuyền trên biển và đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Xây dựng cùng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi ngay từ ngày 22/9.

Bên cạnh đó, do số lượng lồng bè và diện tích nuôi trồng thủy sản trong vùng biển dự báo chịu tác động của bão Ragasa rất lớn, Thứ trưởng Hiệp yêu cầu Cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường giám sát, kiểm soát thật kỹ lưỡng.

Vào 19h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17 (Ảnh: NCHMF).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề an toàn hồ chứa và vận hành liên hồ chứa bởi sau ngày 20/9, các hồ đang ở cuối mùa lũ, dung tích gần đầy, vận hành gặp nhiều khó khăn, hầu hết đang duy trì 80–90% dung tích thiết kế. “Các đơn vị cần căn cứ thông tin dự báo mưa để vận hành, xả lũ phù hợp. Dù lượng mưa có thể nhỏ hơn dự báo ban đầu nhưng vẫn ở mức lớn, tiềm ẩn nguy cơ”, ông Hiệp lưu ý.

Song song với đó, do bão được dự báo gây thời tiết cực đoan, tạo ra hệ lụy nguy hiểm cả trên biển và đất liền, Thứ trưởng Hiệp yêu cầu khu vực Vịnh Bắc Bộ cần đề phòng giông lốc, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.