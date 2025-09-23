Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 23/9, thời tiết ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tương đối thuận lợi khi ban ngày trời nắng. Buổi đêm, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 23/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 23/9, miền Bắc ngày nắng. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to . Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm 23/9 có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày 23/9, siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông, cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Tác động của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Từ 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24-27/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá đến TP Huế khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên nước trong ngày 23/9/2025

TP Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.