Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét ngày đầu năm, thấp nhất dưới 7°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết hiện tại ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 21-24°C.

Khoảng ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Từ đêm 31/12 đến ngày 1/1/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 1/1 trời chuyển rét. Từ 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm , có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh này, Hà Nội có mưa, mưa rào từ đêm 31/12 và ngày 1/1/2026. Từ chiều 1/1, khu vực này trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 2-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng 2-4/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Trên biển, từ chiều và tối 1/1, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực từ Khánh Hòa đến TP.HCM và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Trời rét đậm, rét hại khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho hay, từ tháng 1-3/2026, không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại gây ra nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá. Nhiệt độ trung bình ở miền Bắc trong tháng 1/2026 cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.