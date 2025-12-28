Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh di chuyển lệch ra phía Đông và suy yếu dần.

Dự báo trong những ngày cuối năm 2025, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc rét về đêm và sáng. Đến khoảng 1-2/1/2026, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại và còn được bổ sung thêm vào ngày 4/1. Gió đông bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ từ khoảng 2-3/1 hoạt động với cường độ mạnh.

Cùng thời điểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát bản tin dự báo thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 tại các vùng, miền trên cả nước.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ 31/12/2025 và 1/1/2026 Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C. Thấp nhất 17-20°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 16°C. Đêm 1-4/1/2026 Mưa vài nơi, đồng bằng và ven biển đêm 1-2/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C. Thấp nhất 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13°C.

Từ Thanh Hoá đến TP Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ 31/12/2025 và 1/1/2026 Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Cao nhất 23-26°C. Thấp nhất 17-20°C. Đêm 1-4/1/2026 Phía Bắc mưa vài nơi, trong đó đêm 1-2/1/2026 mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Cao nhất 20-23°C. Thấp nhất 17-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ 31/12/2025 và 1/1/2026 Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cao nhất phía Bắc 23-27°C, phía Nam 27-30°C. Thấp nhất 21-25°C. 2-4/1/2026 Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Cao nhất phía Bắc 23-27°C, phía Nam 27-30°C. Thấp nhất phía Bắc 20-22°C, phía Nam 22-24°C.

Cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ 31/12/2025 - 4/1/2026 Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C. Thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C.

Nam Bộ