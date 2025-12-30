Thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho hay, hiện nay, cường độ không khí lạnh suy yếu, khoảng 1-2/1, không khí lạnh được tăng cường trở lại và còn được tăng cường vào ngày 5-6/1.

Nhận định thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong ngày cuối cùng của năm 2025 và ngày đầu năm mới 2026 (31/12/2025-1/1/2026), Bắc Bộ trời mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31/12/2025-1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc đón không khí lạnh những ngày đầu năm mới 2026. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Khu vực này duy trì hình thái thời tiết trời rét với nhiệt độ cao nhất dao động 20-24°C, có nơi trên 24°C, Đông Bắc ngày 1/1 phổ biến 19-22°C; nhiệt độ thấp nhất 14-18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C.

Từ 2-4/1, một đợt không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ tiếp diễn hình thái mưa vài nơi, trời rét. Trong đó, vùng núi, trung du chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 18-22°C, có nơi trên 22°C; thấp nhất 12-16°C, vùng núi có nơi dưới 11°C.

Thời tiết các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiều nét tương đồng với Bắc Bộ trong ngày 31/12/2025 và 1/1/2026 khi xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, phía Bắc khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 1/1, trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-27°C, thấp nhất 17-20°C.

Từ 2-4/1, phía Bắc khu vực Thanh Hóa đến TP Huế mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trời rét diện rộng với nhiệt độ cao nhất giảm còn 19-23°C, thấp nhất 14-18°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 31/12/2025 và 1/1/2026 trời nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C; nhiệt độ thấp nhất 20-24°C.

Ngày 2-4/1, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa to. Phía Bắc trời lạnh sau khi chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26°C, phía Nam 27-30°C; thấp nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-24°C.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tương đối thuận lợi khi mưa xuất hiện vài nơi nhưng tập trung chủ yếu vào tối và đêm, ban ngày trời nắng.

Từ 31/12/2025-4/1/2026, nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến 24-28°C, có nơi trên 28°C; Nam Bộ 29-33°C, có nơi trên 33°C. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ dao động 15-19°C, có nơi dưới 15°C; Nam Bộ 21-25°C, miền Đông có nơi dưới 21°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất khu vực này có thời điểm giảm xuống 11°C.

Theo đó, hôm nay 30/12, Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm mưa nhỏ rải rác. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 22-24°C.

Dự báo thời tiết khu vực trung tâm TP Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày cuối cùng của năm 2025 (31/12), thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày duy trì mức 19-24°C. Sang ngày đầu năm mới 2026, khu vực này chuyển mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, dao động 19-23°C.

Ngày 2/1/2026, chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh, thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội có sự chuyển biến rõ rệt, trời tạnh ráo trở lại nhưng nhiệt độ giảm sâu, cao nhất 19°C, thấp nhất 15°C.

Ngày 3/1, trung tâm Hà Nội hửng nắng, trời có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ lên cao nhất 20°C nhưng nhiệt độ thấp nhất xu hướng giảm còn 13°C.

Hình thái thời tiết này duy trì ở Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (4/1), nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 20°C, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm tiếp tục giảm xuống thấp nhất còn 11°C, trời rét sâu, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá cao.

Ngày 5-8/1, khu vực này trời tạnh ráo, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 22-23°C. Nhiệt độ thấp nhất ngày 5/1 tăng lên 16°C. Ba ngày sau đó, chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 13°C.