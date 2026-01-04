Ngày 4/1, thông tin ca sĩ Trương Thảo Nhi tổ chức đám cưới khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong khung hình được chia sẻ, Trương Thảo Nhi diện áo dài đỏ truyền thống, ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ và phong thái dịu dàng. Không gian lễ vũ quy được trang trí trang nhã với tông xanh - đỏ kết hợp tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng.

Trước đó, Trương Thảo Nhi gây chú ý khi mặc váy cưới trắng, trên tay cầm một nhành hoa và chụp ảnh trước nhà thờ. Nhiều khán giả cho rằng cô và bạn trai làm lễ tại nhà thờ vào ngày hôm qua, và tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng vào ngày 4/1.

Thông tin Trương Thảo Nhi lên xe hoa khiến nhiều người bất ngờ. Vào ngày giao thừa, Trương Thảo Nhi đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai Quốc Huy, đính kèm là dòng trạng thái: "Tổng kết năm 2025: Có chồng". Cứ ngỡ đây là dòng trạng thái bắt trend của nữ ca sĩ, ai mà có ngờ cô lại chính là người "mở bát" tin hỷ cho Vbiz đầu năm nay.

Trương Thảo Nhi "mở bát" tin hỷ Vbiz đầu năm 2026. Ảnh: Trịnh Bảo Thịnh

Nữ ca sĩ diện áo dài đỏ, khoe sắc rạng rỡ trong lễ vu quy ngày 4/1. Ảnh: Trịnh Bảo Thịnh

Trước đó, Trương Thảo Nhi làm lễ tại nhà thờ trong bộ váy trắng sang trọng. Ảnh: Trịnh Bảo Thịnh

Sinh năm 1992, Trương Thảo Nhi được khán giả biết đến rộng rãi sau khi bước ra từ Giọng hát Việt năm 2012. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến từ bản hit Bốn Chữ Lắm, ca khúc giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ nhưng cũng vô tình trở thành cái bóng khó vượt qua suốt nhiều năm sau đó.

Đến năm 2021, Trương Thảo Nhi gây chú ý trở lại với Chỉ Là Không Cùng Nhau, ca khúc lan truyền mạnh trên mạng xã hội nhờ giai điệu buồn và cảm xúc. Tuy nhiên, việc đây là nhạc Hoa lời Việt khiến sức nóng của bài hát không kéo dài lâu.

Cuối năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục tái xuất với sản phẩm mới mang tên Đánh Bắt Cá Xa Bờ, do chính cô sáng tác. Dù nhận được sự quan tâm nhất định, ca khúc này nhanh chóng vấp phải tranh luận về nội dung.

Chồng của Trương Thảo Nhi là Quốc Huy - thành viên của ban nhạc On Air Band. Hồi Giáng sinh vừa qua, Quốc Huy đã thông báo cầu hôn Trương Thảo Nhi thành công. Được biết, cả hai tổ chức đám cưới ở Khánh Hoà, sau đó sẽ làm thêm lễ cưới tại Bình Phước và TP.HCM.

Trương Thảo Nhi và bạn trai Quốc Huy - nghệ sĩ chơi trống. Ảnh: FBNV