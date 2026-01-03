Con trai NS Tấn Beo có tin vui sau 1 tuần tổ chức đám cưới?

Vào ngày 25/12 vừa qua, con trai thứ 2 của nghệ sĩ Tuấn Beo là Tấn Lộc đã tổ chức đám cưới với bà xã Quỳnh Anh. Cô là cháu nội của danh ca Chế Linh. Ngày vui của cặp đôi đã diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo nghệ sĩ Việt đã có mặt để gửi lời chúc phúc cho Tấn Lộc và Quỳnh Anh.

Khoảng 1 tuần sau khi tổ chức đám cưới, con trai NS Tấn Beo khiến cư dân mạng bán tín bán nghi khi đăng tải story trên trang cá nhân. Netizen cho rằng Tấn Lộc và bà xã có tin vui khi anh gửi lời khích lệ nghệ sĩ Tấn Beo có sức khỏe để bế cháu.

Ở dòng chú thích, Tấn Lộc dùng biểu tượng hình một em bé. Anh gửi lời nhắn nhủ tới bố: "Thương anh ba Beo lắm. Người lấy nước mắt của tôi nhiều nhất trong mấy năm nay. Ráng khỏe để ẵm nha anh Ba ơi".

Tấn Lộc nhắn gửi lời chúc sức khỏe tới bố Tấn Beo trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn anh và bà xã đang có tin vui. Ảnh: FBNV

Cả hai tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12 vừa qua. Ảnh: FBNV

Do di chứng sau lần đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Beo phải ngồi xe lăn để đến dự đám cưới của con trai. Dù vậy, nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần thoải mái, thân thiện bắt tay, vẫy chào người quen và cùng bà xã Phùng Thị Dung đứng ở sảnh tiệc đón tiếp khách mời.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước những thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa Tấn Beo và Tấn Bo. Nguồn cơn bắt đầu từ đám cưới của con trai Tấn Beo có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ. Tuy nhiên, Tấn Bo - chú của Tấn Lộc lại vắng mặt.

Tấn Bo từng đăng tải clip trên TikTok, khẳng định không hề hay biết cũng như không nhận được bất kỳ thông báo hay thiệp mời. Cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của Tấn Bo và Tấn Beo đã trục trặc.

Tấn Bo vắng mặt trong đám cưới của con trai Tấn Beo. Ảnh: Tổng hợp

Giữa năm 2023, Tấn Beo bất ngờ bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng và phải nhập viện cấp cứu. Nhờ được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, nam nghệ sĩ đã qua cơn nguy kịch. Sau đó, nghệ sĩ trải qua quá trình điều trị kết hợp tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Khoảng một năm sau biến cố, sức khỏe của Tấn Beo dần ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngoài đời, Tấn Beo có cuộc sống gia đình êm ấm bên vợ là bà Phùng Thị Dung cùng ba người con trai: Tấn Lợi, Tấn Lộc và Tấn Bình An. Trong số đó, Tấn Lộc theo đuổi con đường nghệ thuật, nối nghiệp cha và từng xuất hiện cùng Tấn Beo trong bộ phim Game thủ học đường.

Những năm gần đây, sau cú sốc sức khỏe nghiêm trọng, Tấn Beo gần như lui về hậu trường, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi. Nam nghệ sĩ chọn lối sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông, chỉ thỉnh thoảng góp mặt tại một số sân khấu nhỏ khi sức khỏe cho phép.