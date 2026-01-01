Showbiz 2026 dự ngập đám cưới thế kỷ: 2 mỹ nhân "chốt sổ" 100% làm dâu đại gia, fan khắp nơi "đứng ngồi không yên"

Chuyện tình cảm và hôn sự của các ngôi sao hàng đầu Cbiz luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Từ những "hint" ngọt ngào, những lần lộ diện chung, những tương tác kín đáo trên mạng xã hội hay các lần thẳng thắn công khai mối quan hệ của người nổi tiếng đều khiến netizen tò mò, phấn khích và đua nhau "chấm hóng" xem liệu cặp nào sẽ tiến thêm một bước lớn trong năm nay.

Theo tờ Sohu, bước sang năm 2026, showbiz Hoa ngữ được dự đoán sẽ rộn ràng với hàng loạt đám cưới diễn ra trong suốt 12 tháng. Những cặp đôi đình đám như "Tiểu Long Nữ" Từ Đông Đông - Doãn Tử Duy, Dương Thái Ngọc - thiếu gia Trương Hướng Vinh, Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ... đang khiến dân mạng không khỏi xôn xao với loạt động thái "đáng ngờ".

Từ Đông Đông - Doãn Tử Duy

Giữa tháng 12/2025, "bom sex" Từ Đông Đông gây chú ý khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn, tình tứ bên nam diễn viên Doãn Tử Duy. "Tiểu Long Nữ gợi cảm nhất Cbiz" cho biết cô và Doãn Tử Duy sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 26/2/2026 tại Cáp Nhĩ Tân - quê hương của cô dâu. Như vậy, Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy nhiều khả năng sẽ là cặp sao "mở bát" đám cưới ở Cbiz vào năm 2026.

Chuyện tình của Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy trải qua không ít thăng trầm, liên tục tan hợp. Hai người hẹn hò vào năm 2018, đến năm 2019 thì chia tay. Năm 2023, cặp diễn viên tái hợp và chính thức thông báo đính hôn vào tháng 2/2025.

Từ Đông Đông - Doãn Tử Duy sẽ tổ chức đám cưới tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) vào ngày 26/2/2026. Ảnh: Weibo.

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh

"Bản sao Lưu Diệc Phi" Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh là cặp đôi được chú ý nhất showbiz Trung Quốc kể từ Lễ tình nhân 2025 cho đến hiện tại. Họ bị bắt gặp hẹn hò, đi thăm khám ở khoa sản vào ngày 14/2/2025. Giữa tháng 4/2025, "team qua đường" chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5/2025, người đẹp đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận tin vui với công chúng.

Đầu tháng 8/2025, nguồn tin trong showbiz Trung Quốc cho biết Dương Thái Ngọc đã sinh con đầu lòng ở Hong Kong (Trung Quốc). Với việc đã có con chung, tình cảm mặn nồng khi liên tục khoe khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc ngập tràn trên MXH, cặp đôi được cho là sẽ tổ chức đám cưới hào môn linh đình trong năm 2026.

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh đã có con đầu lòng. Ảnh: Weibo.

Tờ 163 cho biết Trương Hướng Vinh - người yêu của mỹ nhân sinh năm 1992 - tốt nghiệp Đại học Columbia (Mỹ) và là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Bạn trai Dương Thái Ngọc có ngoại hình điển trai, sáng sủa.

Ngoại hình bảnh bao, điển trai và xuất thân danh giá của bạn trai Dương Thái Ngọc. Ảnh: Sohu.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ

Giữa tháng 8, nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Hai người bên nhau từ tháng 8/2021, từng chia tay rồi tái hợp trước khi quyết định cùng nhau xây dựng gia đình. Cùng với Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh, đám cưới hào môn của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cũng được dư luận trông đợi không kém trong năm 2026.

Ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, Trần Vỹ Đình còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai. Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Đám cưới của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ được tất cả khán giả xứ Trung ngóng đợi. Ảnh: Weibo.

Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần

Giữa tháng 5/2025, showbiz Hoa ngữ nô nức khi Du Hạo Minh thông báo đã cầu hôn thành công người đẹp Vương Hiểu Thần. Tài tử Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn đăng ảnh nhẫn kim cương, kèm với dòng trạng thái: "Trong chuyện tình cảm, mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ đều khiến anh hối hận. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới hiểu, đời anh chỉ yêu đúng 1 người đó là em. Em khiến anh cảm thấy tất cả đau khổ mà anh phải chịu đựng trong quá khứ đều xứng đáng, phải trải qua những điều đó anh mới gặp được em. Thần, 4 tháng rồi, cuối cùng em đã đồng ý đeo chiếc nhẫn thuộc về em".

Du Hạo Minh và Vương Hiểu Thần bén duyên vào năm 2021, sau khi hợp tác trong dự án Kẻ Trừng Phạt. Trước thời điểm đính hôn, cả 2 không công khai chuyện tình cảm dù nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch, dùng đồ đôi và tương tác ngầm trên mạng xã hội.

Cặp sao lặng lẽ yêu nhau, đính hôn sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Weibo.

Lý Thuần và Mã Địch

Tháng 10/2025, nữ diễn viên Lý Thuần và ca sĩ Mã Địch hạnh phúc thông báo họ đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng sau 3 năm hẹn hò. Cặp sao nhận hàng trăm nghìn bình luận chúc mừng từ khán giả. Cả hai đang chọn ngày lành tháng tốt trong năm 2006 để tổ chức hôn lễ, đánh dấu cột mốc thiêng liêng của đời người.

Người đẹp Hậu Cung Như Ý Truyện và Mã Địch công khai chuyện tình cảm vào năm 2023 sau khi họ bị tung ảnh ôm hôn tại sân bay. Cặp đôi yêu nhau qua mai mối của quản lý Lý Thuần. Khi quản lý của nữ diễn viên đi xem Mã Địch biểu diễn vào năm 2022, người này đã ấn tượng với sự phúc hậu của nam ca sĩ và chủ động hỏi số liên lạc. Sau đó, người quản lý đã rủ Lý Thuần và Mã Địch cùng đi ăn với nhau. Buổi gặp gỡ đó chính thức mở ra mối duyên cho cặp sao hàng đầu. Sau khi nhận được câu trả lời vẫn còn độc thân của Lý Thuần, Mã Địch đã theo đuổi mỹ nhân Cbiz.

Mỹ nhân Lý Thuần và ca sĩ Mã Địch chỉ còn thiếu 1 hôn lễ. Ảnh: Sina.

Lý Hồng Kỳ và Vương Tử Tuyền

Ngày 3/11/2025, cặp diễn viên hơn kém nhau 2 tuổi Lý Hồng Kỳ và Vương Tử Tuyền chính thức thông báo kết hôn. Cặp đôi cũng đang chọn ngày đẹp trong năm 2026 để làm đám cưới rình rang. Lý Hồng Kỳ được biết đến qua vai Mễ Thiệu Phi trong Cá Mực Hầm Mật, còn Vương Tử Tuyền nổi tiếng với vai "Tiểu Thần Bà" trong Hà Thần. Cặp sao yêu nhau từ năm 2022 trước khi quyết định về chung 1 nhà.