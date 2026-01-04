Trong đời sống nghệ thuật Việt Nam đương đại, hiếm có gia đình nào hội tụ đầy đủ cả uy tín nghề nghiệp, đỉnh cao chuyên môn lẫn dấu ấn quản lý như vợ chồng NSND Tấn Minh - NSND Thu Huyền. Cả hai không chỉ là hai nghệ sĩ hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau, mà còn cùng giữ trọng trách lãnh đạo hai nhà hát lớn của Thủ đô, trở thành một trường hợp đặc biệt gần như độc nhất trong giới nghệ thuật biểu diễn.

Tấn Minh chọn cho mình con đường chậm rãi nhưng bền bỉ, xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ lịch lãm, trí tuệ, được ví như “hoàng tử tình ca” của nhạc Việt

Tấn Minh được công chúng biết đến như một trong những giọng ca nam tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ. Sinh năm 1972 tại Nam Định, anh sớm bộc lộ năng khiếu và theo đuổi con đường thanh nhạc một cách bài bản khi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Việc tốt nghiệp khoa Thanh nhạc với số điểm tuyệt đối từng được giới chuyên môn nhắc đến như một minh chứng hiếm hoi cho năng lực học thuật lẫn thực hành của anh trong cùng một thời điểm.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp đến vào cuối thập niên 1990, khi Tấn Minh giành giải cao tại cuộc thi Giọng hát vàng Asian và ca khúc Phượng Hồng được phát sóng rộng rãi. Từ đây, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc của đời sống âm nhạc đô thị, đặc biệt là với lớp khán giả trẻ thời bấy giờ. Không ồn ào, không chạy theo thị trường, Tấn Minh chọn cho mình con đường chậm rãi nhưng bền bỉ, xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ lịch lãm, trí tuệ, được ví như “hoàng tử tình ca” của nhạc Việt.

Điểm làm nên dấu ấn riêng biệt của Tấn Minh nằm ở chất giọng nam trung ấm áp, giàu chiều sâu và lối hát tự sự. Anh không phô trương kỹ thuật, không đẩy cảm xúc lên mức kịch tính, mà chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc, với cách nhả chữ chuẩn xác và khả năng kiểm soát hơi thở tinh tế. Chính điều đó giúp những bản tình ca như Bức Thư Tình Đầu Tiên, Mối Tình Đầu hay những ca khúc viết về Hà Nội trở thành dấu son trong sự nghiệp của anh. Sự đồng hành cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo được xem là một trong những mối kết hợp tiêu biểu của nhạc Việt đương đại, góp phần định hình dòng nhạc trữ tình hiện đại mang tính trí tuệ, văn minh.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Tấn Minh còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên cương vị quản lý. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhà hát từng bước đổi mới, dung hòa giữa giá trị nghệ thuật hàn lâm và nhu cầu thưởng thức của khán giả đương đại.

Ở một lĩnh vực khác, NSND Thu Huyền lại là gương mặt mang tính biểu tượng của nghệ thuật chèo. Sinh năm 1975 tại Hà Nội, chị không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng sớm bộc lộ năng khiếu và gia nhập Nhà hát Chèo Hà Nội từ khi còn rất trẻ. Việc tốt nghiệp hệ trung cấp năm 17 tuổi từng được xem là khởi đầu hiếm có cho một sự nghiệp sân khấu đầy triển vọng.

Tên tuổi nghệ sĩ Thu Huyền gắn liền với vai Thị Màu trong vở Quan Âm Thị Kính , một trong những vai diễn kinh điển của nghệ thuật chèo. Với lối diễn tự nhiên, ánh mắt sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu, chị đã thổi vào Thị Màu một sức sống mới, vừa giữ được tinh thần chèo cổ, vừa tạo sự gần gũi với khán giả đương đại. Vai diễn này không chỉ mang lại sự yêu mến rộng rãi từ công chúng mà còn trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của chị.

Năm 2007, Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Từ năm 2017, Thu Huyền đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc nghệ thuật và đến tháng 8/2022 bắt đầu trực tiếp điều hành nhà hát. Đến tháng 9/2025, Thu Huyền chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Trên cương vị này, Thu Huyền được đánh giá là người giữ “linh hồn” cho nhà hát, kiên trì bảo tồn chèo truyền thống đồng thời tìm cách đưa loại hình nghệ thuật này tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Đến tháng 9/2025, Thu Huyền chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (ảnh: FB)

Cuối năm 2023, trong đợt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10, cả Tấn Minh và Thu Huyền cùng được vinh danh. Việc một cặp vợ chồng nghệ sĩ cùng lúc đạt đến danh hiệu cao quý nhất của giới biểu diễn được xem là cột mốc hiếm hoi, phản ánh sự song hành đặc biệt trong con đường nghệ thuật của họ.

Song hành với sự nghiệp là một cuộc hôn nhân bền bỉ và kín tiếng. Tấn Minh và Thu Huyền kết hôn năm 2004 sau gần một thập kỷ làm bạn thân. Hơn 20 năm chung sống, cặp đôi xây dựng một gia đình giản dị với hai con trai, đồng thời giữ được sự cân bằng giữa đời sống riêng và trách nhiệm nghề nghiệp. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai luôn hỗ trợ lẫn nhau trong công việc quản lý và định hướng nghệ thuật, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương.

Với công chúng, Tấn Minh - Thu Huyền không chỉ là cặp đôi quyền lực trong giới nghệ thuật, mà còn là hình mẫu về sự bền bỉ, tận hiến và đồng hành lâu dài (ảnh: Cuộc Hẹn Cuối Tuần)

Với công chúng, Tấn Minh - Thu Huyền không chỉ là cặp đôi quyền lực trong giới nghệ thuật, mà còn là hình mẫu về sự bền bỉ, tận hiến và đồng hành lâu dài. Trong một môi trường nghệ thuật nhiều biến động, câu chuyện của họ là minh chứng rõ ràng cho giá trị của lao động nghiêm túc và sự gắn bó bền chặt với nghề.