Tìm thân nhân của thi thể nữ giới mặc 3 quần dài, 3 áo dài nổi trên cảng biển Tiên Sa

Chiều 17/3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đang xác định danh tính và tìm người thân của 1 thi thể phụ nữ vừa phát hiện tại vùng biển thuộc cầu cảng số 1 cảng của Tiên Sa (Đà Nẵng).



Theo đó, khoảng 10 giờ chiều 15/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng của Đồn BP Cửa khẩu cảng Đà Nẵng phát hiện 1 thi thể nổi tại vùng biển cảng Tiên Sa, nên trục vớt lên bờ.



Nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nạn nhân là nữ giới có đặc điểm: khoảng 30 - 40 tuổi, cao 1,6m; tóc nhuộm màu cam; mặc 3 quần dài gồm: 1 quần dù màu cam, 1 quần tây màu cam và 1 quần jean màu đen; 3 áo: 1 áo khoác dài tay màu cam, 1 áo khoác dài tay màu xám và 1 áo dài màu cam (loại áo dài mặc trong khi cúng, thắp hương, có thêu nhiều hoa…).

Tay trái nạn nhân đeo 2 nhẫn kim loại màu vàng, 1 nhẫn bằng đá và 1 vòng tay nhiều viên tròn màu trắng; tay phải đeo 2 nhẫn bằng đá và 2 vòng tay (1 vòng bằng đá, 1 vòng bằng chỉ thêu gắn đá).

Đến chiều 17/3, vẫn chưa có thân nhân liên hệ đến cơ quan công an. Do đó, ai là thân nhân của nạn nhân này, liên hệ đến đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Sơn Trà (số 53 Thành Vinh 2, Q. Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), điện thoại: 02363.933.438 để được giải quyết.

Hiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.