Hai thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn trong 1 buổi sáng

Ngày 13/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn được người dân phát hiện ở khu vực.

Công an có mặt ở hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, một số người dân sinh sống cạnh bờ sông Sài Gòn đoạn cuối đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện thi thể 1 người đàn ông nổi trên sông nên hô hoán và báo cho công an.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai. Bước đầu, công an xác định thi thể là nam giới khoảng 40-50 tuổi. Nạn nhân mặc áo thun xám tay ngắn, quần tây màu đen.

Đến 8h30 phút cùng ngày, 1 người phụ nữ sinh sống ở con hẻm đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh đi ra khu vực đoạn sông Sài Gòn gần nhà thì phát hiện 1 thi thể người nổi trên sông. Bà này hô hoán cho người dân và báo cho công an.

Thi thể nạn nhân ở phường 28, quận Bình Thạnh

Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định thi thể là nam giới khoảng 50 tuổi, mặc quần dài kaki và mặc áo caro màu xám. Trên tay nạn nhân có mang đồng hồ.

Trưa cùng ngày, công an mới khám nghiệm xong đưa thi thể về nhà xác phục vụ việc điều tra. Công an đề nghị ai biết thông tin về 2 nạn nhân xin liên hệ Công an quận Bình Thạnh để phục vụ công tác điều tra.