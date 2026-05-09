Ngày 8/5, bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã nhận được kết quả kiểm nghiệm các mẫu liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập.

Hơn 60 người ở xã Tân Lập nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo Công văn số 755/IPN-ATTP ngày 8/5/2026 của Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chuyên môn phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và 4 mẫu thực phẩm. Ngoài ra, có 4 mẫu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus.

Theo ngành y tế, Salmonella spp là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không đảm bảo vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày.

Người nhiễm vi khuẩn này có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, Bacillus cereus thường xuất hiện trong các loại thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản không đúng nhiệt độ. Loại vi khuẩn này có khả năng sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp.

Theo CDC Quảng Trị, kết quả kiểm nghiệm là căn cứ quan trọng phục vụ quá trình điều tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập; đồng thời giúp cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý và khuyến cáo phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, từ ngày 29/4 đến 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận và điều trị 64 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, mất nước… sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nghi ngộ độc.

Qua xác minh ban đầu, các ca bệnh đều sử dụng chung nguồn thực phẩm là bánh mì của một cơ sở đóng trên địa bàn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở, thu thập mẫu thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm và yêu cầu tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.