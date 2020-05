Tìm nam thanh niên 18 tuổi mất tích bí ẩn khi đi xin việc ở Sài Gòn

Ngày 26/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm anh Nguyễn Thanh Hoàn (18 tuổi, ngụ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mất tích 1 cách bí ẩn khi đi xin việc ở khu vực.

Hình ảnh của anh Hoàn.

Theo điều tra, ngày 7/5, anh Trần Anh Tuấn (22 tuổi ngụ Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng anh Hoàn lên trang mạng xã hội Facebook tìm việc thì thấy Công ty Vận chuyển hàng hoá Việt Nam ở địa chỉ quốc lộ 1A, quận 12 có đăng thông tin tuyển dụng nhân viên.

Qua tìm hiểu, 2 thanh niên thấy công ty này tuyển nhân viên bốc xếp với mức lương là 700 ngàn đồng/ngày, quản lý nhân sự tên là Mạnh. Sau đó, cả 2 anh liên hệ với Mạnh và hẹn ngày để phỏng vấn.

Khoảng 7h ngày 10/5, cả 2 thanh niên đi tới Bến xe Miền Đông và gọi cho Mạnh. Mạnh book xe ô tô Grab chở cả 2 tới quán cà phê Ngọc Mai trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Tại đây, anh Tuấn và anh Hoàn thấy Mạnh cùng 1 thanh niên đi xe máy.

Lúc này, Mạnh kêu anh Tuấn ở lại quán cà phê chờ để Hoàn đi chung với Mạnh đi lấy đồ bảo hộ lao động rồi quay lại chở cả 2 đi phỏng vấn. Anh Hoàn lên xe máy đi chung cùng Mạnh và nam thanh niên.

Anh Tuấn ngồi chờ tới chiều không thấy anh Hoàn cùng Mạnh lên gọi điện cho Hoàn thì không liên lạc được. Nghi vấn nên anh Tuấn đã tới công an trình báo.

Công an đề nghị ai biết anh Hoàn đang ở đâu vui lòng trình báo về Cơ quan Công an quận Bình Tân (số điện thoại 08.37560136) hoặc công an địa phương nơi phát hiện.