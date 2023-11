Tìm bị hại vụ lừa bán thực phẩm chức năng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phát thông tin tìm bị hại liên quan đến vụ án bị nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trụ sở TP Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán thực phẩm chức năng qua mạng internet.

Theo cơ quan chức năng, trung tuần tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn nên vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tỉnh Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tỉnh Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu: Sắc ngọc đan; Bà Nhàn trị nám tàn nhang; Trị nám bà Nhàn; Lương y Giang Thị Nhàn... nhân viên Công ty Khang Thịnh đã thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng.

Khi khách hàng mua và sử dụng sản phẩm, nhân viên công ty sẽ liên hệ tư vấn nếu sản phẩm không hiệu quả có thể làm hồ sơ “bảo hành” để nhận bồi hoàn tiền mua sản phẩm. Để nhận bảo hành, khách hàng phải đóng các khoản phí bảo quản dược liệu, hồ sơ, đặt cọc hay hoàn tất hồ sơ...

Tang vật bị thu giữ.

Nhằm tạo tin tưởng, nhân viên đơn vị này còn vào vai nhiều bộ phận khác nhau như bộ phận bảo hành, giám đốc, trưởng các khoa, phòng..., tư vấn và yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản không chính chủ. Nhận tiền, nhân viên tiếp tục đưa ra các lý do xác nhận đã hoàn thành hồ sơ bảo hành, sẽ nhận tiền trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, nhóm nhân viên công ty đã hợp thức hóa số tiền từ các bị hại thành các đơn hàng để chiếm đoạt số tiền này.

Công an Hà Tĩnh sau đó khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty Khang Thịnh để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng thừa nhận từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); ước tính số tiền lừa đảo công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.