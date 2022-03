Tìm bị hại vụ Facebook "Đỗ Minh Trang" lừa chuyển tiền cọc mỹ phẩm rồi chiếm đoạt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang thụ lý điều tra vụ án Bùi Hữu Minh (SN 2000) và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai (SN 2003), cùng trú xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25/1/2022.

Qua mạng xã hội Facebook, chị N.H.P (SN 2003), trú huyện Thạch Thất biết tài khoản "Đỗ Minh Trang" bán mỹ phẩm nên ngày 18/8/2021 có nhắn tin hỏi mua các loại son. Với lý do dịch bệnh hàng khan hiếm, tài khoản "Đỗ Minh Trang" đã yêu cầu chị P. đặt cọc trước 50% tiền hàng để giữ hàng, trong thời gian dịch bệnh do bưu cục chuyển phát thì 7-15 ngày sau mới giao hàng.

Tin lời đối tượng, chị P. đã chuyển 3 lần vào số tài khoản mang tên "Đào Thanh Hương" số tiền hơn 13 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, chị P. không thể liên lạc với đối tượng do Facebook và điện thoại đã khóa.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Thất làm rõ, từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2021, bằng thủ đoạn lập tài khoản Facebook "Đỗ Minh Trang" đăng bài bán son môi, mỹ phẩm để tăng lượng tương tác và tìm người mua hàng, sau đó lừa đảo bằng cách yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt như vụ việc nêu trên, Bùi Hữu Minh và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, nhưng không nhớ thông tin của các bị hại.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc trên liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội (đường 419, thôn Đồng Cam, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất), liên hệ Điều tra viên Hoàng Khổng Minh, SĐT: 0935080989.