Sau khoảng 4 ngày “bị chính thất bóc phốt làm tiểu tam” gây xôn xao MXH, mới đây, TikToker mukbang bé Mai (SN 2005) chính thức lên tiếng trên trang TikTok cá nhân.

Cô đăng tải video dài gần 5 phút. Tại đây, bé Mai thừa nhận cô từng có khoảng thời gian tìm hiểu với anh T. - chồng chị A. (chính thất lên tiếng bóc phốt Mai là tiểu tam mấy ngày hôm nay) vào khoảng thời gian trước Tết. Song, trong quãng thời gian này T. nói rằng đang độc thân. Một thời sau, cô phát hiện T. có vợ nên đã chụp lại tin nhắn ngoại tình gửi cho chính thất, và chấm dứt mối quan hệ.

Tuy nhiên, sau Tết, khi T. quay lại liên lạc, xin lỗi và mong muốn nối lại mối quan hệ, nữ TikToker đã đồng ý quay lại.

“Mình thừa nhận có mềm lòng, trong giây phút yếu lòng thì mình đồng ý quay lại với anh (T.), nhưng quay lại khoảng một thời gian ngắn thì cảm thấy áy náy với lương tâm của mình nên đã quyết định dừng lại.

Hiện tại, mình cũng đã có hạnh phúc mới rồi (có người yêu mới - pv).

Mình thừa nhận lỗi lầm của mình trong quá khứ, thừa nhận mình sai và gửi lời xin lỗi đến chị cùng gia đình chị (A.)” , nữ TikToker chia sẻ trong clip.

Cô khẳng định hiện tại bản thân không còn liên quan gì đến T., và đang yêu người mới tên là K.

Cuối clip, nữ TikToker mong mọi người có thể bỏ qua, hiện tại bản thân đang stress. “Ai trong đời cũng có thể có những sai lầm, quan trọng là biết sai và sửa” , cô nói.

Clip hiện tại đã thu về hơn 1,2 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Đông đảo netizen bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc vì thái độ của bé Mai khi thừa nhận từng qua lại với người đã có gia đình. Không chỉ một lần mà sau đó khi biết rõ mình đã sai vẫn tiếp tục mối quan hệ. Nhiều netizen đã hủy follow nữ TikToker.

“Sốc”, “Thế là thừa nhận làm tiểu tam luôn hả”, “Đành lòng không biết thì còn chấp nhận trước đằng này đã biết người ta có gia đình, có vợ con mà vẫn quay lại yêu rồi bảo thấy áy náy, đừng có mà đánh tráo khái niệm”, “Sao chuyện nọ xọ chuyện kia vậy, cái đang đính chính chuyện tiểu tam lại báo đã có người yêu rồi, để làm gì để ý là cắt đứt với anh T. hả”, “Em càng nói em càng sai đó Mai”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, vào khoảng ngày 9/6, chị A. (28 tuổi, ở Gia Lai) bình luận, đăng bài trên TikTok tố bé Mai cặp kè chồng mình.

Theo chia sẻ của A., cô phát hiện chồng và Mai quen biết nhau từ trước Tết, khi A. phát hiện ra mọi chuyện, đối chất thì Mai phủ nhận, nói không quen và chặn liên lạc. Cho đến thời điểm ra Tết, A. lại phát hiện ra chồng mình xuất hiện trong video cùng bé Mai ở TP.HCM. Lúc này, Mai cho biết đã thuê chồng A. đi quay với giá 500k, nên chỉ là hỗ trợ trong công việc chứ không phải quan hệ tình cảm.

Mai còn nhắn tin ngỏ lời muốn A. lên thành phố làm trợ lý quay video với mức trả 200 nghìn đồng/ngày, ở gần để theo dõi xem Mai và chồng A. có tiếp tục qua lại hay không.

Tại thời điểm này, khi chúng tôi liên hệ với A., cô cho biết bé Mai liên tục phủ nhận chuyện làm tiểu tam, nhưng khi bị “bóc phốt” lên mạng xã hội thì liên tục nhắn tin xin lỗi, mong bỏ qua. A. không đồng ý vì đang rất bức xúc khi sự việc liên tục lặp lại nhiều lần còn phía bé Mai thì luôn muốn phủ nhận, né tránh.

Bé Mai (SN 2005) là một TikToker nổi tiếng với nội dung mukbang, ăn uống và các video đời thường trên mạng xã hội.

Kênh TikTok của cô hiện có hơn 200 nghìn người theo dõi.

Hiện, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.