Sở thích hóng chuyện là một trong số ít “niềm vui” giúp cư dân mạng toàn cầu tìm được tiếng nói chung. Mới đây, một câu chuyện cô vợ người Nhật Bản lần theo dấu vết chồng ngoại tình đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Threads, khiến cư dân mạng nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,... tập trung theo dõi.

Sự việc được đăng tải trên tài khoản Threads có tên @rui_secret3, được lập vào giữa tháng 12/2025. Ngay bài đăng đầu tiên, chủ tài khoản viết: “Có những chuyện tôi không thể kể với bất kỳ ai. Nghe nói ở đây có thể tâm sự nên tôi muốn chia sẻ. Tôi là một người mẹ. Và tôi nghĩ chồng mình đang có người phụ nữ khác”.

Chỉ trong khoảng 10 ngày sau đó, tài khoản này đăng một số bài viết bộc bạch tâm trạng và sự băn khoăn. Cô chia sẻ những tâm sự như muốn tìm công việc làm thêm để lo cho con cái nếu ly hôn, cảm giác ngột ngạt, quyết định đấu tranh vì các con,... rồi biến mất và không cập nhật thêm gì.

Bẵng đi một thời gian, đến đầu tháng 6, cô bất ngờ quay trở lại và tiếp tục cập nhật. Đặc biệt, một bài đăng vào khoảng 20h ngày 11/6 (giờ Việt Nam) đã bùng nổ trên MXH về chuyện theo dõi chồng ngoại tình.

"Ngày mai chồng tôi sẽ đi du lịch Đài Loan (Trung Quốc) với nhân tình. Nhưng anh ta lại nói với tôi rằng mình phải đi công tác ở tỉnh Ehime! Nếu chỉ đi trong nước Nhật thì đâu cần hộ chiếu đúng không? Vì vậy tôi đã giấu hộ chiếu của anh ta ở nhà bố mẹ tôi rồi! Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây!?" - cô viết.

Cô còn cho biết ngay trong lúc cô đăng status, chồng mình đang tái mét mặt và cuống cuồng đi khắp nhà tìm kiếm hộ chiếu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ban đầu, bài viết đạt hơn 6,8 triệu lượt xem, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 9,3 triệu lượt, tính đến thời điểm trưa ngày 13/6. Hàng trăm nghìn người theo dõi sát sao để xem người chồng sẽ xử lý tình huống ra sao khi phát hiện hộ chiếu đã biến mất.

Trong suốt ngày hôm đó đến hiện tại, người vợ liên tục cập nhật diễn biến theo thời gian thực.

Đầu tiên, cô kể rằng chồng mình có vẻ rất muốn tìm người để giúp tìm hộ chiếu. Khi cô cố tình hỏi: "Anh đang tìm gì thế?", người chồng chỉ đáp ngắn gọn: "Không có gì" rồi lập tức đi lên tầng hai.

Một lúc sau, điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Người vợ hài hước bình luận rằng có lẽ “tiểu tam” đang sốt ruột vì kế hoạch du lịch gặp trục trặc. Đồng thời, cô còn hỏi cư dân mạng nên mua đặc sản gì ở Ehime làm quà lưu niệm.

Sau một hồi tìm kiếm bất thành, người chồng chuyển hướng hỏi vợ có nhìn thấy bộ hồ sơ quan trọng đi kèm ID card (tương tự CCCD ở Việt Nam) của mình hay không. Người vợ lập tức đáp lại: "Không phải ID card với bảo hiểm của anh đều ở trong ví à?" . Câu hỏi khiến anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể lấp lửng rằng đó là "giấy tờ phục vụ công việc quan trọng".

Khi người vợ tiếp tục hỏi đó là giấy tờ gì, anh chỉ đáp: "Thôi bỏ đi... để anh tự tìm tiếp vậy..." , rồi quay về phòng với vẻ mặt thất thần.

Trước khi đi ngủ, người vợ tiếp tục "khiêu khích" bằng cách hỏi có cần mình phụ giúp tìm kiếm hay không. Đồng thời, cô gửi cho chồng hình ảnh những món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Ehime và nhắc anh nhớ mua quà về sau chuyến "công tác".

Sáng hôm sau, cô tiếp tục cập nhật tình hình. Theo lời kể, người chồng ngủ ở phòng khách, vali đã được chuẩn bị sẵn cho chuyến đi: "Không biết có phải đã bỏ cuộc rồi không mà giờ anh ấy nằm ngủ ở phòng khách. Vali thì chuẩn bị xong rồi. Nhưng anh ấy thật sự định đi à? Hay là đã tìm ra cách bay sang Đài Loan mà không cần hộ chiếu rồi?".

Trong lúc chồng đi vệ sinh, người vợ còn lén bỏ vào vali một chiếc điện thoại cũ có cài đặt định vị với ý định theo dõi vị trí.

Tuy nhiên, khi có người nhắc rằng các thiết bị điện tử có thể bị phát hiện trong quá trình kiểm tra an ninh sân bay, cô hài hước đáp rằng đầu óc chồng mình hiện chỉ còn nghĩ đến nhân tình, thậm chí có thể đã từ bỏ luôn kế hoạch bay sang Đài Loan.

Và đúng như dự đoán, khi cô đưa con đi học rồi trở về nhà, người chồng đã biến mất. Theo suy đoán của người vợ, nhiều khả năng anh đã đến thẳng nhà nhân tình và có thể sẽ ở đó đến tận thứ Hai.

Những diễn biến sau đó càng khiến câu chuyện trở nên kịch tính.

Người vợ cho biết cô rất muốn gọi điện báo cho công ty của chồng để xác minh chuyện "đi công tác", nhưng vẫn quyết định im lặng vì muốn có bảo vệ tốt nhất cho bản thân và các con.

Khi được vợ hỏi thăm về chuyến công tác, người chồng gửi cho vợ một bức ảnh được cho là chụp từ khách sạn. Tuy nhiên, người vợ nhận xét bức ảnh trông giống hình ảnh được tạo bằng AI hơn là ảnh chụp thực tế. Cô còn hài hước bình luận rằng nếu mình là cô gái kia thì đã bỏ mặc người đàn ông này và tự đi Đài Loan du lịch một mình từ lâu.

Sau đó người chồng thông báo rằng mình đã "tìm thấy giấy tờ rồi". Thế nhưng điều khiến người vợ và cư dân mạng bật cười là dù đã tìm được giấy tờ quan trọng, anh vẫn chưa hề rời khỏi Nhật Bản, theo định vị. Vì vậy người vợ thậm chí còn đùa rằng biết đâu cuối cùng anh và nhân tình sẽ đổi kế hoạch, không đi Đài Loan nữa mà thực sự đến Ehime như lời đã nói từ đầu.

Trong khi đó đó tín hiệu được giấu trong vali hành lý của người chồng cho thấy cặp đôi kia vẫn đang di chuyển. Ban đầu, người vợ cho rằng thiết bị sẽ đứng yên vì có thể vali đã bị bỏ lại ở đâu đó. Thế nhưng sau đó, tín hiệu bất ngờ tiếp tục thay đổi vị trí.

Trong bài đăng mới nhất vào 8h50 ngày 13/6 - hôm nay, cô cho biết vị trí hiện tại của chiếc vali đang ở một ga tàu. Theo suy đoán của cô, người chồng có thể đã gửi hành lý vào tủ khóa công cộng tại nhà ga trước khi tiếp tục di chuyển. Vì vậy người vợ còn đặt nghi vấn liệu chồng mình có đang hướng về sân bay hay không.

Dù vậy, cô cho rằng khả năng sang Đài Loan lúc này không còn cao, bởi việc mất hộ chiếu gần như đã khiến toàn bộ kế hoạch ban đầu đổ bể. Theo suy luận của người vợ, nếu sử dụng thẻ ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán điện tử, người chồng cũng sẽ để lại dấu vết giao dịch. Vì vậy, nhiều khả năng anh chỉ đang di chuyển đâu đó trong nội địa Nhật Bản.

Hiện tại, sức hút của câu chuyện đã tăng nhanh ngoài dự đoán. Tài khoản Threads của người vợ từ khoảng 600 người theo dõi đã tăng lên hơn 40.000 chỉ sau một đêm và hiện đã có 219.000 người theo dõi, tính đến trưa ngày 23/6.

Không chỉ gây sốt tại Nhật Bản, câu chuyện còn lan sang Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, từ khóa "giấu hộ chiếu" lọt tìm kiếm thịnh hành tại Threads Việt Nam. Hàng nghìn cư dân mạng cùng nhiều nước khác hiện vẫn liên tục theo dõi từng cập nhật mới nhất của người vợ, biến đây thành một trong những drama ngoại tình thời gian thực được quan tâm nhất trên Threads những ngày qua.