Lê Bống (Lê Xuân Anh) có lẽ là một trong những cái tên sở hữu sức hút truyền thông kỳ lạ nhất. Đi lên từ một hot TikToker nóng bỏng với không ít thị phi trong quá khứ, cô nàng đã có một hành trình nỗ lực bền bỉ để chuyển mình thành một MC, một diễn viên và một người truyền cảm hứng.

Thế nhưng, hào quang của mạng xã hội luôn đi kèm với những cơn sóng ngầm. Khi một chuỗi drama chỉ trích, bóc phốt nhắm vào quá khứ của cô đang bùng nổ dữ dội trên các nền tảng như Threads và TikTok, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lê Bống để chờ đợi một động thái.

Trái ngược hoàn toàn với kịch bản đáp trả tay đôi hay im lặng trốn tránh thường thấy, Lê Bống lại chọn cho mình một lối đi hoàn toàn khác. Động thái mới nhất của cô nàng là đăng tải hình ảnh miệt mài ngồi trên ghế để bồi dưỡng kiến thức đã ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Quá khứ và thị phi bị nhắc trở lại

Thời gian gần đây, cái tên Lê Bống liên tục bị réo gọi vào những bài đăng mang tính chất "bóc phốt", chỉ trích gay gắt trên các diễn đàn. Từ những câu chuyện thêu dệt về thái độ làm việc, cho đến việc đào bới lại những hình ảnh, phát ngôn gây tranh cãi từ nhiều năm trước khi cô mới chập chững bước chân vào nghề.

Đối với một người nổi tiếng, việc đối mặt với những tin đồn chỉ cần một phát ngôn sơ hở, một hành động thiếu kiềm chế lúc nóng giận cũng đủ để đẩy người đó xuống vực sâu của sự nghiệp.

Giữa lúc làn sóng chỉ trích đang ở đỉnh điểm, trang cá nhân của Lê Bống bất ngờ cập nhật hình ảnh mới.

Không phải là một chiếc video nhảy nhót bắt trend sành điệu, không phải là một bức ảnh check-in sự kiện sang chảnh và càng không phải là một văn bản đính chính dài dòng, ngập tràn mùi lý trí. Đó đơn thuần là một góc chụp từ hàng ghế trong một lớp học bồi dưỡng kiến thức.

Trong bức ảnh được chia sẻ, trên bục giảng là một giảng viên lớn tuổi đang say sưa viết bảng. Nội dung bài học hiển thị rõ trên chiếc bảng trắng là "Bài 7: Thể loại Bình luận", đi sâu vào các phần cốt lõi như mở bài (giới thiệu vấn đề, sự kiện, chủ đề), thể hiện (thái độ khách quan, thể hiện sự tinh tế), và thân bài (giải thích, phân tích, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của tác giả). Bên dưới bàn học của Lê Bống là những tờ báo giấy (Báo Lao Động), những cuốn sổ ghi chép dày đặc chữ và những chiếc bút đánh dấu.

Động thái này ngay lập tức gửi đi một thông điệp ngầm vô cùng mạnh mẽ: Mặc kệ những lời đồn thổi, mặc kệ những bài văn "bóc phốt" dài hàng trang giấy trên mạng, Lê Bống của đời thực đang bận rộn tích lũy tri thức, nâng cấp tư duy và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn của một người làm báo chí truyền thông.

Câu chuyện của Lê Bống mở ra một góc nhìn sâu sắc về cách ứng xử của người nổi tiếng trước các cuộc khủng hoảng truyền thông. Trong thời đại số, tin đồn có thể đến bất cứ lúc nào, và việc cố gắng đi giải thích cho từng cá nhân là điều hoàn toàn bất khả thi. Cách duy nhất để một ngôi sao không bị dìm chết trong vũng bùn thị phi là khiến bản thân mình trở nên giá trị hơn mỗi ngày.

Khi bạn bận rộn với việc nâng cao giá trị bản thân, bận rộn với việc học hỏi, bạn sẽ không còn thời gian để tâm đến những lời phán xét tiêu cực. Kiến thức và năng lực thực tế chính là lớp giáp bảo vệ vững chắc nhất mà không một thế lực mạng xã hội nào có thể phá vỡ. Lê Bống đã và đang chứng minh cho công chúng thấy, cô không còn là nàng hot girl nông nổi của những năm trước, mà đã là một cô gái trưởng thành, biết điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Dù drama ngoài kia có diễn biến phức tạp đến đâu, việc Lê Bống lựa chọn ngồi trong lớp học, lật giở từng trang báo và tiếp thu những kiến thức chính thống vẫn là một hình ảnh đẹp và mang tính định hướng tích cực. Thị phi rồi sẽ qua đi, những bài bóc phốt rồi sẽ bị thay thế bằng những dòng tin sốt dẻo khác, nhưng kiến thức đọng lại trong đầu và sự trưởng thành trong nhân cách sẽ là thứ ở lại mãi mãi.

Bạn nghĩ sao về cách đối mặt với thị phi lần này của cô nàng?