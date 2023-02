TikToker bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm lực lượng Cảnh sát cơ động

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản TikTok "V.P" đăng tải clip và đặt tiêu đề có nội dung xúc phạm đến lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Ngãi) khi đang tuần tra ban đêm, gây ra dư luận xấu trong Nhân dân trên địa bàn và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định chủ tài khoản TikTok "V.P" là P.V.V (29 tuổi), trú xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

TikToker "V.P" bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tải thông có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của Công an.

Tại cơ quan công an, ông V đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.



Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với TikToker P.V.V.

Đây tiếp tục là bài học đắt giá cho những ai thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật, cố tình đăng tải thông tin câu view, câu like, sai sự thật, chưa kiểm chứng… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.