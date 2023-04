Tiểu Vy bất ngờ nhảy đôi cùng MLee, Hari Won cùng Tóc Tiên tấm tắc khen ngợi "visual một chín một mười"

Sau 10 năm làm nghệ thuật, chiều 20/4, MLee đã ra mắt album vật lý đầu tay mang tên Who I Am, cùng MV Kim kết hợp cùng Hoa hậu Tiểu Vy - hai sản phẩm trong chuỗi dự án 5 MV và 1 album. Với album Who I Am, gồm 8 ca khúc, trong đó có những ca khúc do chính MLee sáng tác. Ở 8 ca khúc này, những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống... sẽ được đúc kết thành những ca từ mang tính "đời" nhất, như chính tên của chủ đề album.

Ứng với 5 MV là những nội dung ẩn dụ từ 5 yếu tố Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Để làm nổi bật chủ đề này, MLee cùng ekip đã khéo léo mời những khách mời tương ứng với từng yếu tố, và trang phục trong mỗi MV cũng dựa trên màu sắc và đặc tính mỗi yếu tố để chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn bộ 5 MV lần này sẽ thiên về vũ đạo - đây là thế mạnh mà MLee muốn tận dụng triệt để trong dự án kỷ niệm 10 năm làm nghệ thuật.

Trong buổi họp báo, MLee nhiều lần xúc động khi nhắc nhớ về hành trình làm nghệ thuật suốt 10 năm qua. Khi được hỏi số tiền đầu tư cho dự án dài hơi lần này, và tin đồn "gia thế khủng" nên ra mắt 1 lúc 5 MV và 1 album không cần suy nghĩ, MLee đã nghẹn ngào bật khóc cho biết cô không hề được gia đình hậu thuẫn như nhiều người vẫn nghĩ. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô dốc hết tiền tiết kiệm vào dự án lần này, tự bản thân chi trả mọi thứ và không có bất kỳ nhà tài trợ nào xuất hiện trong các MV.

MLee tiết lộ bỏ hết tiền tích cóp để làm sản phẩm.

MLee nghẹn ngào phủ định về “gia thế khủng”

Nói về MV Kim, Tóc Tiên không ngớt lời khen nhan sắc quá đẹp của Hoa hậu Tiểu Vy và MLee, cô cho biết khi xem MV, thậm chí còn thấy cả hai đàn em có nét "hao hao giống nhau, một chín một mười". Về phần Hari Won, cô chia sẻ: "Hari rất quý MLee vì MLee quá ngoan hiền. Gương mặt của MLee quá visual, Hari là con gái mà Hari còn mê!". Lời nhận xét của bà xã Trấn Thành khiến mọi người xung quanh bật cười.

MV "Kim" - MLee & Tiểu Vy

Tóc Tiên bày tỏ rất quý trọng cách làm nghề của MLee

Hari Won “ghen” với Hoa hậu Tiểu Vy vì không được MLee mời quay MV

Được biết, 3 MV còn lại MLee sẽ liên tục ra mắt kéo dài tới ngày 18/5, mọi khách mời cũng sẽ được bật mí từ từ. Đông đảo nghệ sĩ tham dự sự kiện ra mắt album của MLee: Tóc Tiên, Ngọc Thảo, Hari Won, Khả Ngân, Băng Di, Đồng Ánh Quỳnh, Trình Mỹ Duyên…

MLee cùng bạn trai Quốc Anh.

Tóc Tiên

Hari Won

Ngọc Thảo

Katleen Phan Võ

Trình Mỹ Duyên

Võ Cảnh