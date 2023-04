Phim “Chàng trai năm ấy” của Sơn Tùng M-TP và Hari Won gây bão trở lại

Thời gian gần đây, Sơn Tùng M-TP nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì có dấu hiệu trở lại đường đua âm nhạc sau hơn 1 năm, kể từ khi ra mắt ca khúc tiếng Anh "There's no one at all". Trước đó, phân đoạn trong bộ phim "Chàng trai năm ấy" (do Sơn Tùng thủ vai chính) gây sốt trên các nền tảng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Điều này khiến nhiều người cho rằng đây là tín hiệu để nam ca sĩ trở lại đa dạng hơn lĩnh vực giải trí.

Sơn Tùng M-TP trong bộ phim "Chàng trai năm ấy".

Trong đoạn clip của phim "Chàng trai năm ấy" được lan truyền phổ biến trên các diễn đàn mạng, bố của nam chính Đình Phong (do NSƯT Quang Thắng đóng) được điều trị trên giường bệnh, và quây quần bên gia đình. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bố Đình Phong chia sẻ qua đời vẫn cười thật tươi, lúc nào cũng phải lạc quan, vui vẻ. Pha chuyển cảnh từ hình ảnh người bố cười trên giường bệnh đến nụ cười trong bức ảnh thờ mượt mà, sáng tạo, gây bất ngờ cho khán giả.

Không chỉ khán giả Việt Nam, cộng đồng mạng quốc tế cũng hưởng ứng tích cực. Một số bình luận của cộng đồng mạng: “Không thể ngờ được đoàn phim lại có cách chuyển cảnh như thế này”, “Gần 10 năm rồi xem mà vẫn thấy bất ngờ”, “Dự có trào lưu chuyển cảnh mới cho phim đây”, “Từ nội dung đến tiểu tiết trong phim đều tuyệt vời”, “Khi nào Sơn Tùng M-TP mới đóng phim lại nhỉ?”…

"Chàng trai năm ấy" ra mắt vào cuối năm 2014 với sự tham gia của Sơn Tùng M-TP. Tại thời điểm công chiếu, phim đã thu hút lượng người xem đông đảo. Sau gần 10 năm, phim đầu tay của “Sếp” vẫn để lại được ấn tượng sâu sắc và được khán giả bàn tán không ngừng. Phân đoạn lên top thịnh hành là minh chứng cho thấy các sản phẩm có sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP đều có sức ảnh hưởng nhất định đến khán giả quốc tế.

Gần đây, Sơn Tùng M-TP khiến khán giả háo hức về màn trở lại khác biệt nhất từ trước đến nay. Hơn 1 năm sau khi chinh phục người yêu nhạc quốc tế bằng ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "There's no one at all", nam ca sĩ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tạo hình già nua, râu ria xuề xòa như ông cụ U80 khiến dân tình “dụi mắt” mãi vẫn không nhận ra. Ngoài ra, “thành viên hội chỉ follow mình em” này còn ấn theo dõi tài khoản cá nhân của một chú chó tên Chiko - nhân vật duy nhất ngoại trừ các tài khoản của những nhãn hàng mà nam ca sĩ đang hợp tác. Người hâm mộ cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Sơn Tùng M-TP sẽ ra mắt sản phẩm trong thời gian gần.